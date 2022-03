NBA》美媒爆料CP3最快後天復出！ 點出太陽開綠燈關鍵

太陽明星後衛保羅。(資料照,美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕據美媒報導,目前因傷缺陣的太陽明星後衛保羅(Chris Paul),有望提前重返球場,最快本週就會傷癒復出。

保羅在2月中旬對上火箭的比賽中弄傷右手拇指,後續檢查為撕脫性骨折,至少缺席6到8週的比賽,以這個時間推算的話,保羅最快也得等到4月初例行賽尾聲才有機會復出,他本季出賽58場,場均拿下14.9分、4.5籃板、10.7助攻。

目前已展開訓練的保羅,似乎傳來好消息,《The Athletic》記者阿米克(Sam Amick)透露,保羅有可能提前復出,最快後天對上灰狼的比賽就會上場。

阿米克指出:「消息人士稱,保羅原先最快的復出日期可能是4月3日,但他可能會提早回歸,未來幾天將是關鍵,保羅的身體狀況將決定太陽是否給他開綠燈的關鍵因素。」

