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NBA》美媒爆料CP3最快後天復出！ 點出太陽開綠燈關鍵

2022/03/22 08:55

太陽明星後衛保羅。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕據美媒報導，目前因傷缺陣的太陽明星後衛保羅（Chris Paul），有望提前重返球場，最快本週就會傷癒復出。

保羅在2月中旬對上火箭的比賽中弄傷右手拇指，後續檢查為撕脫性骨折，至少缺席6到8週的比賽，以這個時間推算的話，保羅最快也得等到4月初例行賽尾聲才有機會復出，他本季出賽58場，場均拿下14.9分、4.5籃板、10.7助攻。

目前已展開訓練的保羅，似乎傳來好消息，《The Athletic》記者阿米克（Sam Amick）透露，保羅有可能提前復出，最快後天對上灰狼的比賽就會上場。

阿米克指出：「消息人士稱，保羅原先最快的復出日期可能是4月3日，但他可能會提早回歸，未來幾天將是關鍵，保羅的身體狀況將決定太陽是否給他開綠燈的關鍵因素。」

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