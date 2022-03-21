NBA》「謝謝你籃球...」 史上最狂四分打之王正式退休！

克勞佛在自己的推特上宣布退休的消息。（圖片取自推特）

〔體育中心／綜合報導〕3屆年度第六人得主，在今天滿42歲的克勞佛（Jamal Crawford）正式宣布從球界退休，結束長達20年的NBA生涯。

克勞佛在自己的社群網站上發文：「再見了比賽，讓我腎上腺素爆發的所有戰利品。謝謝你籃球，這一切都是我欠你的....」該則發文也讓許多人猜測是否為退休宣言，後續《The Athletic》記者查拉尼亞（Shams Charania）也證實，克勞佛已正式從NBA退休。

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距離克勞佛上次在NBA出賽已經有一段時間，已經兩個球季沒有在NBA場上奔馳的他，在2019-20球季，僅於美國時間8月4日身著籃網球衣出賽1場，而那也成為他生涯最後一場比賽。

克勞佛在2000年選秀會上首輪第8順位被騎士挑走，旋即被交易到芝加哥公牛隊展開球員生涯，20個球季中效力過9支球隊，拿過3座年度第六人獎項，是NBA史上最多的紀錄，與威廉斯（Lou Williams）共同保有，而克勞佛高達49次的四分打同樣高居NBA史上第一。

克勞佛生涯前幾季大部分時間都擔任先發球員，不過在轉往老鷹隊，同時也是他接近30歲起便幾乎都在板凳上出發，有辦法短時間大量得分、出手也迅速但防守一般的他成為球隊追分的利器。克勞佛生涯共1327場出賽只有433場是先發，平均可以拿下14.6分、2.2籃板、3.4助攻，投籃命中率41.0%、三分命中率34.8%，罰球命中率86.2%，累積1萬9419分。

在生涯倒數第二戰身披太陽戰袍時，克勞佛在獨行俠主場，於獨行俠隊史傳奇球星諾威斯基（Dirk Nowitzki）的主場最終戰時單場狂飆51分，不僅成為NBA史上最老單場50分以上得主，同時也是自1970-71年開始統計以來板凳球員的最高得分。克勞佛更是NBA史上第一位能夠在4支球隊（太陽、勇士、公牛、尼克）都能拿下50分以上的球員。

克勞佛在諾威斯基生涯於獨行俠主場最終戰砍下51分，該場比賽諾威斯基拿下30分率隊奪勝。（資料照，美聯社）

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