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體育署》查核國內運動場館 防疫合格率達97％

2022/03/31 20:36

體育署副署長洪志昌（中）公布運動場館查核成果。（記者梁偉銘攝）　　

〔記者梁偉銘／台北報導〕國內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情近來有回溫趨勢，體育署今公布110年運動場館查核成果，其中最熱門的健身房、游泳池防疫措施執行合格率皆達97%，至於不合格主因為未提供教練快篩紀錄。

體育署運動設施組組長許馨文表示，全國納入查核的公私立場館業者共計1418家，平均合格率達91.1%，比起上年度增加4.7%。此次運動場館的查核對象，包括游泳池、健身中心及發行運動禮券的場館業者，項目包括防疫措施執行、運動場館的安全、緊急救護設備等，針對不合格的業者將要求限期改善，也會在網站公告；只不過，若游泳池救生員不足，因為攸關消費者生命財產安全，則要求立即改善，

許馨文表示，去年場館業者飽受疫情衝擊，慘澹經營甚至被迫停業、歇業，如今更加重視防疫，「因為依規定，只要有1人確診就必須歇業3天。」至於今年運動場館查核項目中，針對健身中心招募會員的契約或禮券，是否符合定型化契約相關規範，合格率僅79.2%。據體育署調查，原因多是應記載在合約卻未記載事項，包括預收費用時，未依官方規定提供屢約保證，而消費者在契約屆滿前得隨時終止契約，業者應退還其餘款項；若消費者因健康問題終止契約，業者除得辦理退費且不得收取任何費用與賠償。　　　

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