企業重視健康82萬員工受惠 體育署運動企業認證徵件開跑

體育署開辦運動企業認證。（體育署提供）

〔體育中心／綜合報導〕教育部體育署為打造職工規律運動環境、營造全民運動友善氛圍，今（28）日舉辦111年度運動企業認證起跑記者會。教育部次長兼體育署代理署長林騰蛟表示，體育署自105年起開辦「運動企業認證」，有逾50家申請企業認證企業出席支持，目前累計已達465家企業參與，受惠員工總數超過82萬人，企業重視職工運動逐漸蔚為成風。

過去兩年受疫情影響，企業參與方式不同，今（111）年度持續優化「運動企業認證」申請作業，將過往廣受好評的線上試評功能，正式升級為線上投件，並簡化企業投件手續。

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運動企業認證標章效期為3年，效期內可以獲得體育署專屬資源，例如優先申請「企業聘用運動指導員補助方案」、每年免費提供一次科技體適能檢測等，更可獲得「運動企業生態圈」參與資格。「運動企業生態圈」為提供獲證企業互利互惠的合作平臺，例如賽事交流、課程講座、B2B優惠方案等，搭配積分獎勵辦法。

為支持運動企業認證，去（110）年度多家獲證企業，積極擔任本次合作夥伴，包含王大夫一條根、珍煮丹、聯合利華、上海國際商業銀行、高雄捷運等知名品牌企業，皆願意貢獻企業資源，響應體育署發展全民運動風氣之目標。身為金質榮譽榜潛力企業的永慶房屋仲介股份有限公司今年也將第三度投件申請。而今年首度投件的爭鮮股份有限公司車艾倫經理表示，關注員工身心健康是企業社會責任的重要表現，希望透過申請認證，表達企業推動運動健康觀念的決心。

體育署為提供企業更多申請認證相關資訊，分別於北中南三區舉辦說明會。除今日接續記者會辦理的北區說明會，將在4月1日下午2時假高雄車站NO.1場地召開南區徵件說明會；中區徵件說明會則在4月8日下午2時於集思台中新烏日會議中心辦理，歡迎全臺企業免費報名參與。

今年度認證申請作業，自即日起開放企業免費投件申請，6月15日截止收件（以郵戳為憑），預計於11月初舉辦授證典禮。凡在臺合法設立的企業，無論營收規模大小、產業類別、本土或海外企業，皆具備申請運動企業認證的資格，隸屬同集團的不同子公司，也可分別申請。相關最新消息請參考網站訊息：http://isports.gvm.com.tw，或上網搜尋「i運動」。

教育部次長兼體育署代理署長林騰蛟致詞。（體育署提供）

爭鮮股份有限公司代表。（體育署提供）

遠見雜誌代表。（體育署提供）

體育署開辦運動企業認證。（體育署提供）

體育署開辦運動企業認證。（體育署提供）

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