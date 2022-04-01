柔道》「柔道男神」楊勇緯安塔利亞摘金 教練劉文等：很滿意！

楊勇緯摘金。（圖片取自推特）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕東京奧運銀牌得主、「柔道男神」楊勇緯，今在安塔利亞大滿貫賽男子60公斤級金牌賽， 以1：0擊敗2019年世錦賽金牌、喬治亞好手奇赫維米阿尼（Lukhumi Chkhvimiani），拿下生涯第2座大滿貫冠軍。

「很滿意！」指導教練劉文等賽後也力讚楊勇緯，對於比賽掌控節奏好，雖然第一場對上沒對戰過的蒙古選手巴雅巴蘇倫（Sukhbat Byambasuren），表現稍有不穩，但很快就重掌比賽，知道該如何處理，「他的狀況算很好，表現也算是在預期內。」

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楊勇緯前一場賽事為去年11月底的阿布達比大滿貫賽，當時他成功拿下生涯首面大滿貫金牌，如今相隔4個月重返國際賽，他表現依舊出色，一路過關斬將，擊敗蒙古選手巴雅巴蘇倫、法國好手雷沃爾（Cedric Revol） 、義大利名將潘塔諾（Angelo Pantano）、喬治亞選手帕皮納許維利（Jaba Papinashvili），並在金牌戰撂倒奇赫維米阿尼。

隨著楊勇緯在東奧摘銀，世界排名攀上第一，如今他已成為各界關注的重點人物，劉文等表示，確實有更多選手注意到楊勇緯，這都是不可避免的趨勢，不是只有在現場才能情蒐，「現在比賽在官網也都看的到楊勇緯的比賽，必定對他會更了解。」

楊勇緯結束安塔利亞賽事後將返台持續備戰，瞄準6月的成都世大運，下半年度還有杭州亞運及柔道世錦賽，目標站上頒獎台。

楊勇緯摘金。（圖片取自推特）

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