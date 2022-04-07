PLG》高雄鋼鐵人被質疑有中資？ 運發局：經濟部審查中

許易鼎指控「高雄鋼鐵人」股東資金來源不清，經營團隊專業不足，呼籲高市運發局掌握其背後資金是否合法。（圖讀者提供）

〔記者方志賢／高雄報導〕以高雄鳳山體育館為球隊主場館的「高雄鋼鐵人」被質疑背後有中國資金介入，高市鳳山區市議員參選人許易鼎今指控股東資金來源不清，經營團隊專業不足，呼籲高市府運發局，必須掌握其背後資金是否合法？經營團隊有無被政治介入？運發局表示，地方政府沒有追查資金的工具，目前正由經濟部投審會審核、查證中，有掌握進度。

鋼鐵人球隊表示，球隊沒有中資介入，錢濤是香港人，球隊目前已向經濟部投審會提出說明，沒有要迴避問題，多項指控絕非事實。

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許易鼎今上午召開記者會，並提出聚餐照片及郵件內容，質疑鋼鐵人經營團隊高雄育樂股份有限公司的最大股東是陳韋翰，但陳為錢濤（港商）妻舅，也是錢在台灣的人頭，錢才是真正的出資者，另由零持股員工黃哲寬擔任公司董事長。

許易鼎說，錢濤不只搞體育，還投資台南美國國際學校，甚至要投資半導體。而陳韋翰的公司登記資本只有30萬元，卻用月薪8萬元的高薪招募退役國安局人員、涼山特勤隊成員，讓人質疑中資意圖滲透國防、國安單位。

高市府運發局長侯尊堯表示，高雄鋼鐵人被質疑有中資介入，已向經濟部投審會提出投資申請，證明自己的資金沒有問題，目前等待經濟部審查結果，運發局密切與經濟部、陸委會聯繫，由於案子備受矚目，經濟部正嚴格謹慎審查中。

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