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PLG》運動場的軍師不好當 林政語分享數據分析師工作內容

2022/04/07 06:58

新北國王分析師林政語（右）。（新北國王提供）

〔記者吳孟儒／台北報導〕數據分析師在台灣職業運動並不常見，使外界難以窺見他們的工作模式，但新北國王數據分析師林政語不吝分享自己的工作內容，也讓大家更了解他在籃球場的日常。

攤開一週7天的時間，林政語在賽季期間幾乎沒有一天可以好好休息，他除了在比賽中即時記錄，也得因應戰況提供教練建議，並在賽後訓整理數據，若單週2連戰就得準備2場的份，而球員休兵時，他無法放假，反而是他忙碌的開始，得盡快在球隊訓練前剪好影片。

而在訓練結束的當天，林政語也還有球員個人影片要處理，同時要整理出下一場對手的相關資料，得注意敵隊是否有新的戰術，或是新成員加入後的團隊攻守方式變化。

數據分析在台灣還不算顯學，林政語也並非運動相關科系出身，而是跟著專業的前SBL璞園教練麥班達才成師，而他也給予有志從事此工作的人建議，首要是培養敏銳度，再來是跟對人學習，就會變得更有方向，「就像我跟著麥班達，我會知道一位擅長使用數據分析的人，以及以教練的思維去看比賽。」

林政語也大方表示，自己非常樂意收徒弟，「主要是你願意投入、願意學，態度正確，我就願意教。」而他也樂見數據分析能被廣用在賽事中，能幫助球員也幫助球隊。

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