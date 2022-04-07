PLG》跟著麥班達學3年 林政語告訴你何謂「數據分析」

新北國王數據分析師林政語。（新北國王提供）

〔記者吳孟儒／台北報導〕新成軍的新北國王以14勝6負在PLG高居第一，球員好表現為最大關鍵，而勝利背後，陣中的數據分析師林政語功不可沒，他用科學化方式，找出克敵制勝的策略，成為總教練萊恩身邊的重要軍師。

林政語在比賽中穿西裝，還會別上蝴蝶領結，就是仿效他的師父、前SBL璞園教練麥班達，而兩人在2016年因緣際會認識，也讓原本只是會計師的他，開啟數據分析的未知領域。

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麥班達曾在NBA魔術隊擔任影像分析師，返台加入璞園利用數據分析助隊建立「橘色王朝」，而林政語在隨隊3年期間，從整理數據、剪輯影片起步，由於聯盟僅提供得分、籃板、助攻等基本數據，像是球員到底是靠擋拆得了多少分、每回合的得分效率，或是干擾球的防守貢獻，這些進階數據只能自行手動整理。

但難的並非統整資訊，而是要消化內容並解讀比賽，林政語舉例，「當你得知對手靠切入比投籃的得分還多，但你要想的是如何防止對手利用切入輕鬆拿分。」又或是你看到對手三分球出手頻繁，也要理解其背後出原因和因應戰術。

林政語表示，其實數據分析的定義並非單看帳面數字，而是得搭配比賽影片，兩者之間相輔相成，「數據是靠看影片統計的結果，不可能單看數字去了解背後意義，而從比賽剪輯出的戰術影片，也得靠數字去支撐他的效率。」

現在回想起跟著麥班達學習的日子，林政語苦笑表示：「其實非常痛苦，因為真的很紮實，幾乎沒有睡覺，但真的很感謝他，讓我知道如何用數字，告訴球隊該怎麼去攻跟守。」

在離開璞園後，林政語原本也淡出籃球圈，但隨著台灣職籃成立，讓他得以繼續用所學專業協助國王隊，而球隊也打出令人刮目相看的表現，不只能完成挑戰季後賽的目標，還打出爭冠行情。

新北國王數據分析師林政語。（新北國王提供）

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