PLG》本週戰勇士、夢想家門票熱賣 攻城獅拚隊史最長連勝

新竹街口攻城獅這週末將舉行「天堂M主題日」。（取自球團臉書）

〔記者粘藐云／綜合報導〕新竹街口攻城獅這週末將舉行「天堂M主題日」，他們自3月27日起展開客場征戰，分別於高雄、桃園與台北成功踢館拿下本季最長3連勝，盼本週在自家主場迎戰台新夢想家和富邦勇士能挑戰隊史最長連勝。

攻城獅自3月底起，分別擊敗鋼鐵人、領航猿和勇士，締造3連勝，目前暫居聯盟第4名，且與第3名夢想家沒有勝差。高人氣的攻城獅本週末兩場主場賽事將分別對上夢想家與勇士，兩場對戰組合預售票平均已銷售破4000張。

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此外，先前攻城獅主持人林志彥曾爆出與PLG執行長陳建州隔空飆罵的風波，事後也鄭重道歉，這週他將重返工作崗位。攻城獅球團表示，近期球團持續與林志彥保持溝通，在深刻反省並承諾將加強情緒控管後，球團決議讓他重返工作崗位。

另外，攻城獅將於本週六賽前舉辦「籃球專業播報培訓課程」，期盼將林志彥二十多年的播報經驗傾囊相授，培育更多專業的籃球賽事主持人。

更多《天堂M》主題日活動資訊請參考以下連結，

攻城獅官方粉絲專頁：https://www.facebook.com/hsinchulioneers

籃球專業播報培訓課程：https://forms.gle/zSsv6tMgqGfrAc2S6

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