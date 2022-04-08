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新北全國身障運代表隊出發 侯友宜勉享受比賽、勿忘防疫

2022/04/08 13:53

新北市長侯友宜為新北全國身障運代表隊授旗，勉勵選手們享受比賽。（記者何玉華攝）

〔記者何玉華／新北報導〕2年舉行一次的全國身心障礙運動會將於明（9）日至12日在台中市舉辦，新北市長侯友宜今（8）日上午為新北代表隊授旗並致贈加菜金，他勉勵選手「全力以赴、享受比賽」，提醒在賽事期間落實自我健康監測、戴上口罩，遵守防疫規定。

侯友宜在授旗時表示，新北代表隊每次都有傑出的表現，上次比賽成績勇奪55金、28銀，成績亮眼突出。這次赴台中比賽，有不少選手兩年前也參加過，他除了鼓勵加油，也希望選手們勇敢開心地去享受比賽的過程。

侯友宜不斷叮嚀代表隊成員，現在還在疫情階段，所有隊職員、選手務必落實自我健康監測，遵照比賽相關規定落實防疫措施；至於成績，只要盡力，就是一個很有意義的比賽，「全力以赴，享受比賽」。

新北市長侯友宜（左）為新北全國身障運代表隊授旗，授旗代表是就讀海山國中三年級的陳柏諺。（記者何玉華攝）

體育處表示，授旗代表陳柏諺就讀海山國中3年級，曾在全國中學運動會拿下桌球團體銀牌、雙打銅牌的好成績，今年首度代表新北市參加全國身心障礙運動會，穩定的表現有機會拿下金牌；受贈加菜金代表的是游泳選手陳玠丞，透過體育處媒合運動中心為長期訓練場地，有望成績突破以往挑戰二連霸。

此外，代表隊中還有7連霸的田徑好手王碧珠，平時是上班族，在賽前假日都和田徑教練在板橋第一運動場集訓，希望可以繼續稱霸標槍項目；在徑賽3連霸3金的選手薛宏銘，今年另外挑戰了新加入的擲桿項目，朝著更高榮譽4金邁進。

今年新北代表隊總共參加田徑、游泳、羽球、桌球、輪椅網球、射擊、籃球、保齡球、射箭、地板滾球、特奧羽球、特奧滾球、特奧保齡球、特奧輪鞋，共139名選手參賽14個競技種類，選手人數較上屆略增。

新北市長侯友宜（左）致贈新北全國身障運代表隊加菜金，勉勵選手們享受比賽。（記者何玉華攝）

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