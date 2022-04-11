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MLB》教士超級輪值出現破洞！前塞揚強投舊傷復發恐進傷兵名單

2022/04/11 20:02

史奈爾。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕教士今日出戰響尾蛇，賽前原定先發的前塞揚強投史奈爾（Blake Snell）因左大腿內收肌緊繃，因而改由克里斯麥（Nabil Crismatt）緊急接替。根據大聯盟官網報導，史奈爾很可能就此進入傷兵名單，教士總教練梅爾文（Bob Melvin）則透露，將於明日視史奈爾的傳接球情況作出最後決定。

史奈爾於上球季末也遭遇同樣的傷勢，甚至被迫提前關機。不過他本人表示，這次的傷勢跟前季比起來輕微許多，也期盼自己能趕上週六對上勇士的先發，「這很奇怪，因為我春訓時一切都沒問題。我早已全神貫注，做足準備。我不想再像去年一樣又受大傷。」

大聯盟官網指出，若史奈爾的傷勢無法如期復原，教士在先發輪值的缺口上將出現疑問。儘管教士依舊有今年新秀左投排名第6的戈爾（MacKenzie Gore）與自2020年動刀後一球未投的克萊文傑（Mike Clevinger）等在後頭，不過官網也點出，克萊文傑並不會馬上成為史奈爾的接替人選。

教士本季在交易來前運動家先發左投馬奈亞（Sean Manaea），加上原有的王牌達比修有、曾投出無安打比賽的瑪斯古夫（Joe Musgrove）及前塞揚投手史奈爾（Blake Snell），組成超級先發輪值。但如今才開季3場比賽，史奈爾卻再度傳出傷勢，也讓教士的新球季增添許多變數。

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