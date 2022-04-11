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MLB》狂！守護者新秀單場狂掃5安 大聯盟近百年來第5人

2022/04/11 17:54

關今日上演單場5安的超狂演出。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕守護者今日出戰皇家，全隊狂掃22支安打，終場以17：3徹底血洗對手。其中新秀關（Steven Kwan）初生之犢不畏虎，一個人就包辦5支安打，也締造近百年來的難得紀錄。

關在一局上擊出中外野一壘安打，就此帶起守護者一連串攻勢；二局上往反方向攻擊，敲出左外野一壘安打；三局上強拉回右外野，上演3安「猛打賞」；五局上再靠腳程跑出內野安打；七局上雖遭觸身球保送，但他在八局上最後一次登場時把握機會，掃出二壘安打，完成單場5安的超狂演出。

賽後，關的精采表現也讓他成為自二戰後第5位能在生涯前5場比賽，就繳出單場5支安打的球員。前4位分別為2021年的白襪「賓士哥」梅塞迪斯（Yermin Mercedes）、2014年，目前效力日職讀賣巨人的波蘭柯（Gregory Polanco）、1993年的藍辛（Mike Lansing）與1991年的偉納（John Wehner）。

24歲的關上季於3A繳出打擊三圍0.328/0.407/0.527，外帶12轟與44分打點，但僅175公分的嬌小身材，以及看不出有穩定的長打能力，使他在眾多潛力新秀排名中皆名不見經傳。不過美媒《CBS Sports》季前就曾撰文看好關在守護者的未來性，以前以色列開路先鋒弗德（Sam Fuld）及洋基老將「園丁」賈納（Brett Gardner）作為關的模板，指出關在擊球掌握與壘間的破壞力不容小覷。

本季關目前出賽3場，在14個打席的小樣本中狂敲8安，包含2支二壘安打，另選到3次四壞球與1次觸身球保送，14次打擊機會全數上壘，打擊率為8成，進攻指數（OPS）為1.857。

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