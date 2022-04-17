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中職》跟兄弟日籍教練有師徒關係 羅薩：我在日職低迷時很挺我

2022/04/17 13:22

獅隊洋砲羅薩與兄弟教練平野惠一相見歡。（記者龔乃玠攝）

〔記者龔乃玠／台南報導〕統一獅洋砲羅薩今天跟中信兄弟日籍教練平野惠一相見歡，兩人賽前相互擁抱，過去在阪神時期，平野惠一就是在一軍負責羅薩的打擊教練，兩人有濃厚的師徒關係。

羅薩回憶，平野教練人很好，在阪神算是跟他比較好的教練，常常在一起聊天，不會感到有任何隔閡，「我的守備都是他來幫我的，我對他評價很高。」

羅薩在阪神時期壓力不小，肩負隊史洋將第一年最高薪資紀錄（3億4000萬日圓），出賽75場，僅有打擊率2成42，外帶8轟，被認為是失敗的投資，那段高壓力期間，平野都會陪伴他。

羅薩表示，其實阪神教練團對他都滿好的，只是他的個人風格跟時任總教練金本知憲不同，「他不是不喜歡我，也不是處不好，我表現好的時候也會給我鼓勵，只是比較一板一眼，我表現不好，給我機會比較少，在那個情境下，平野是滿支持我的。」

由於擁有師徒關係，平野惠一在春訓期間被問到羅薩在阪神時期的弱點時，他給出很有情義的答案，「他現在還是現役球員，我不能去評論，雖然他是對手，但也是夥伴，我們有師徒關係，這很難去評論。」

平野惠一不諱言，「我在私底下也是為他加油，當然在對戰時，我們一定會壓制他。」他認為，羅薩是獅隊Key man之一，「台灣棒球等級要提升，獲得關注，他也是個必須要打出成績的存在。」

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