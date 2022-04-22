T1》桃園雲豹週末變台北人 要中止連敗面臨挑戰

桃園雲豹。（官方提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕T1聯盟桃園雲豹換帥後上週首戰出師不利，技術顧問劉嘉發與總經理蘇翊傑師徒聯手帶兵上週作客高雄全家海神吞敗，本週末變成一週「台北人」，移師和平籃球館，迎戰台啤英熊和新北中信特攻。

受到疫情所苦，雲豹無法在中原大學進行比賽，如今更是被拒絕開放體育館給予球團使用，因此雲豹將成為流浪球隊，23、24日將在台北和平籃球館進行賽事。

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力拚止敗的雲豹，團隊防守還是球隊急需解決的最大課題，近3戰平均失分達126分，遠高於本季平均失分107.4分，所以此戰面對英熊，防守仍要上緊發條。

本季雲豹對戰英熊，以1勝3敗暫居下風，但其中2敗輸分都在個位數，凸顯雲豹打英熊並非毫無勝算，雖然雲豹帥哥亞外狄安森（Caelan Tiongson）本週可能因傷仍無法出賽，但飆分後衛吉倫（John Gillon）經上週休兵調整後有機會重新上陣。

面對雲豹力保第五排名，英熊同樣有輸不得的壓力，因為他們仍有超車太陽的機會，所以此戰定會全力以赴，陣中「馬爾他巨獸」德古拉（Samuel Deguara）勢必會帶給雲豹大麻煩，德古拉加盟英熊後，憑藉著230公分的恐怖身高，德古拉至今出賽5場平均可拿20.4分、12.6籃板、1阻攻，幫助英熊取得4勝1敗佳績，此戰德古拉的禁區表現將成決勝關鍵。

至於週日則要碰上特攻，雲豹也討到任何便宜，畢竟本季4度交手都吞敗，且平均輸分達15分，而前次對決還輸得特別慘，讓特攻創下紀錄之夜，一口氣改寫聯盟球隊單場最高得分、最多助攻紀錄，第四節砍下46分，同樣打破聯盟單節最高得分紀錄。

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