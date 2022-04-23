斯巴達障礙跑》美女警花又封后 謝伯韶明戰超級賽

美女警花謝伯韶（右）驚豔全場。（大會提供

〔記者梁偉銘／綜合報導〕「Spartan Race」斯巴達障礙跑，本週末在高雄市大樹區舊鐵道棒壘場進行，首日總長5公里衝刺賽，前站台中站男、女菁英組奪冠的周青、「美女警花」謝伯韶，雙雙再度封王稱后。

儘管國內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情嚴峻，大會遵守防疫規定，把選手分成多批進行賽程。首日衝刺賽總長5公里、多達20道障礙，去年10月台中站連兩天封王的越野跑好手周青，轉戰高雄一路領先，終以26分48秒掄元，比第2名強納森快了62秒，周青說：「其實競爭非常激烈，感覺後面一直有人咬住，第14道關卡Multi Rigs部份過的很驚險，因為距離短，只要有一關失誤，沒完成被罰『波比跳』後，就容易輸掉。」

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精英女子組，去年甫從美國返台的謝伯韶驚豔全場，帶著近來共同訓練的前乙組羽球球員何孟秋一同參賽，「我們維持一週一次間歇，還有一次大約10至20公里長跑，讓訓練內容達到臨界點，來增強自己實力。」謝伯韶輕鬆以39分26秒封后，也是唯一40分鐘內完賽女將，「其實大家差距不大，我會認床，前一天沒睡好，跳下來時有點軟腿，還好標槍順利過關。」她期許乘勝追擊，週日距離更長、難度更高的超級賽再創佳績。

美女警花謝伯韶（左）全力衝刺。（大會提供）

美女警花謝伯韶負重前行。（大會提供）





美女警花謝伯韶（左）突破關卡。（大會提供）

美女警花謝伯韶再封后。（大會提供）





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