成棒》臺電逆轉擊敗富邦公牛 春季聯賽三連霸

擊出追平清壘安打的蔡智榆拿下最有價值球員。（棒協提供）

〔記者林宥辰／台北報導〕111年全國成棒甲組春季聯賽今（1）日進行最後冠軍決戰，由衛冕軍臺灣電力迎戰大學組強權富邦公牛。臺灣電力克服前半場5分落後，第七局無人出局滿壘時靠著蔡智榆二壘安打清光壘上跑者，自己再靠著趁傳以及隊友滾地球掩護跑回超前分，最後台電推出林奕丞登板關門，終場以6：5後來居上逆轉戰局，完成隊史在春季聯賽的三連霸。

台電一開賽還未進入狀況，反觀富邦公牛靠著串聯安打以及台電奉送4次失誤打完前5局以5：0領先，不過下半場台電火力開始加溫，雖然四、五兩局錯過滿壘機會，不過第六局兩出局一、三壘有人之際，林柱深遠二壘安打幫助台電打破鴨蛋將比分追至3分差。

請繼續往下閱讀...

王翔鷹中繼3.2局無失分摘勝。（棒協提供）

七局下台電攻勢再起，接連安打與保送形成無人出局滿壘，蔡智榆補上二壘安打清光壘上跑者追平比分，自己也趁傳跑上三壘，並靠著陳瑞慕內野滾地球跑回超前分，最後台電推出林奕丞關門救援1.2局沒有讓台體添得分數，也幫助台電以6：5一分之差逆轉擊敗富邦公牛。

鄭竣哲總教練賽後表示：「這座冠軍是大家一起努力拚來的，這次預賽打得比較辛苦，差點沒辦法晉級複賽，不過後面單敗淘汰賽制，全隊也真的都是拚盡全力，連續幾場都早場賽事，也讓今天開賽讓選手還沒完全進入狀況，不過全隊面對落後局面還是不放棄才有機會逆轉比分，富邦全隊投、打實力都很不錯，今天關門的林奕丞也還是台體大的學生，剛好來實習也補上球隊兩名傷兵的位置，不然勝負真的還很難說。」

林柱二壘安打幫助臺電打破鴨蛋。（棒協提供）

林奕丞後援1.2局鎖定勝利收下救援成功。（棒協提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法