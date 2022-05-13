PLG》疫情影響戰力加上傷兵 夢想家今晚照常出戰攻城獅

夢想家今晚照常出戰攻城獅。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕P. LEAGUE+台新夢想家雖陣中有球員進入防疫健康管理程序，加上有傷兵，但全隊仍符合聯盟最低登錄出賽人數，因此晚間7點出戰新竹攻城獅會正常舉行。

夢想家今表示，隊中球員於日前進入防疫健康管理程序，再加上先前球員忻沃克因右膝前十字韌帶撕裂傷，以及陳振傑右手指間撕裂傷傷勢皆缺陣，造成戰力縮減，但目前球隊仍符合聯盟最低登錄出賽人數，今日也已於賽前遵循聯盟規定進行快篩檢測，全隊篩檢結果皆為陰性，因此今日比賽將會正常出賽。

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夢想家總經理韓駿鎧表示，雖近期球隊面臨傷兵以及疫情因素影響戰力，不過只要確保球員身體健康並符合聯盟規定，夢想家仍會全力應戰，「這季其實我們陸續都有傷兵狀況，但我對於球隊在困境中展現出的團隊精神感到驕傲，雖然疫情帶來的影響我們無法完全掌握，這次的狀況對球隊而言又更加不利，但我們仍會保持正面積極的態度，拿出百分百的拚戰決心，共同面對傷病與疫情，在所有夢想家人面前打出一場精彩的主場封關戰，也將夢想家永不放棄的團隊精神傳遞給所有人。」

韓駿鎧也特別提到，場館全館皆有進行例行性及賽前賽後之消毒作業，請球迷不用擔心，一同做好防疫規範並隨時注意自身身體狀況。

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