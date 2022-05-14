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WTT支線賽》老將莊智淵帶頭衝 台灣5人闖進單打16強

2022/05/14 09:37

莊智淵。（資料照，取自WTT官方臉書）

〔記者許明禮／台北報導〕41歲老將莊智淵今天上午在WTT支線賽威斯特徹斯特站男單次輪，以直落四橫掃斯洛維尼亞對手晉級16強，其他4名女將陳思羽、鄭怡靜、劉馨尹和李昱諄也都挺進女單16強。

面對世界排名300的赫里巴爾，莊智淵只花了不到24分鐘就以4:0晉級，下一輪將對上21歲美國新秀阿古提。

17歲的高承睿從資格賽一路殺進32強，可惜面對世界排名90的比利時好手紐汀克，在局數3:2領先、決勝局10:8聽牌下，錯失兩記賽末點，最後3:4遭逆轉，無緣16強。

女單方面，世界排名28的新台灣一姐陳思羽，以4:1解決美國的孫西子，下一場將對上另一美國小將王艾米；排名31的鄭怡靜也以直落四輕取地主選手梅諾恩，將和14歲的日本小將吉本花爭奪8強門票。

世界排名來到生涯最佳62名的劉馨尹，以4:2力退盧森堡的蕭茲，16強將遭遇波多黎各的M.狄亞茲；李昱諄在打敗印度老將帕特卡之後，下一輪將對決世界排名48的美國一姐張安。

混雙方面，上週在美國佛利蒙特支線賽聯手奪冠的莊智淵／陳思羽，這一站又連闖兩關殺進4強，明天將和印度組合卡瑪特/塔卡爾爭奪決賽門票。

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