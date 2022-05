NBA》林書豪力挺保羅值得一冠 竟遭貝佛利回嗆：憑什麼是他

保羅生涯至今還未奪冠。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕太陽今天G7驟死戰意外遭獨行俠血洗,保羅(Chris Paul)奪冠美夢再次夢碎,只能尋求下季捲土重來。前NBA球星林書豪也替他惋惜,並表示這位當代控球之神值得一座冠軍,但卻引來灰狼後衛貝佛利(Patrick Beverley)回嗆,「憑什麼是他?」。

原先信誓旦旦準備回到主場收關的太陽,本場比賽卻打得荒腔走板,半場打完僅得27分,大幅落後對手30分,獨行俠一哥東契奇(Luka Doncic)獨拿27分更抵銷鳳凰城全隊得分,下半場也無力回天,終場就以90:123黯然結束賽季。

請繼續往下閱讀...

對於冠軍求賢若渴的保羅今天未打出應有水準,全場攻下10分、4助攻,正負值-39,更創下個人生涯單場正負值最慘紀錄。此外,他已經連續輸掉4場搶7大戰,更成為聯盟首位球員5度在系列賽2:0領先遭到對手翻盤。

親眼見證保羅再次與冠軍擦肩而過,林書豪也為他感到可惜,「該死,我真的希望他能在退休前奪得一座冠軍,他是傳奇,他值得那份榮譽。」

不過這段言論一出,馬上引來貝佛利回擊,並轉發貼文回應,「你說他值得冠軍是什麼意思?他為什麼比別人更值得擁有一座金盃?」保羅已在聯盟效力長達17個賽季,並且14度進入季後賽,不過生涯至今還未嚐過冠軍滋味,去年雖然率領太陽進入最終決賽,但遭到公鹿淘汰。

What u mean deserve why does he deserves it more?? https://t.co/Y0t0Sxbabu