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NBA》林書豪力挺保羅值得一冠 竟遭貝佛利回嗆：憑什麼是他

2022/05/16 13:36

保羅生涯至今還未奪冠。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕太陽今天G7驟死戰意外遭獨行俠血洗，保羅（Chris Paul）奪冠美夢再次夢碎，只能尋求下季捲土重來。前NBA球星林書豪也替他惋惜，並表示這位當代控球之神值得一座冠軍，但卻引來灰狼後衛貝佛利（Patrick Beverley）回嗆，「憑什麼是他？」。

原先信誓旦旦準備回到主場收關的太陽，本場比賽卻打得荒腔走板，半場打完僅得27分，大幅落後對手30分，獨行俠一哥東契奇（Luka Doncic）獨拿27分更抵銷鳳凰城全隊得分，下半場也無力回天，終場就以90：123黯然結束賽季。

對於冠軍求賢若渴的保羅今天未打出應有水準，全場攻下10分、4助攻，正負值-39，更創下個人生涯單場正負值最慘紀錄。此外，他已經連續輸掉4場搶7大戰，更成為聯盟首位球員5度在系列賽2：0領先遭到對手翻盤。

親眼見證保羅再次與冠軍擦肩而過，林書豪也為他感到可惜，「該死，我真的希望他能在退休前奪得一座冠軍，他是傳奇，他值得那份榮譽。」

不過這段言論一出，馬上引來貝佛利回擊，並轉發貼文回應，「你說他值得冠軍是什麼意思？他為什麼比別人更值得擁有一座金盃？」保羅已在聯盟效力長達17個賽季，並且14度進入季後賽，不過生涯至今還未嚐過冠軍滋味，去年雖然率領太陽進入最終決賽，但遭到公鹿淘汰。

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