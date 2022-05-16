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紙飛機》太「扯」！馬成發代表台灣出賽 技壓各國高手奪下亞軍

2022/05/16 14:51

就讀北市大的馬成發以純熟的扯鈴拋接技術，並靈活地調度紙飛機，成功奪下2022 Red Bull Paper Wings世界紙飛機大賽的花式項目亞軍。（Red Bull提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕2022 Red Bull Paper Wings 世界紙飛機大賽日前於奧地利落幕，來自60多個國家的最強紙飛機選手比拚，其中台灣選手馬成發在花式項目將扯鈴結合紙飛機，奪下亞軍。

在花式項目中，選手僅能夠透過60秒的時間結合紙飛機進行表演，評審團以創造力、整體飛行表現和技術熟練程度來評分。

就讀北市大的馬成發，練習扯鈴已有15年資歷，這卻是他首次結合紙飛機進行表演，儘管單手扯鈴、單手丟紙飛機，動作及難度大為提升，馬成發仍在奧地利現場以純熟的扯鈴拋接技術，穩定地控制紙飛機的飛行角度，成功奪下世界紙飛機大賽的花式項目亞軍。

馬成發（左一）代表台灣獲得2022 Red Bull Paper Wings世界紙飛機大賽花式項目亞軍。（
RED BULL提供）

馬成發表示，「我當初報名只是抱持著玩玩的心態，即便出國比賽，我也只是抱持著好好享受舞台的心情準備。這畢竟是我第一次參賽，能拿下第二名的成績完全也在我意料之外，太開心了！」

南韓選手Seunghoon Lee以正式的燕尾服裝扮成魔術師，展現出迴旋等特殊紙飛機技巧獲得花式項目冠軍，獲勝當下更直接在舞台上向女友求婚，獲得全場歡呼。

Red Bull Paper Wings世界紙飛機大賽是3年一度的國際紙飛機大賽，為全球最大的紙飛機賽事。今年在全球共舉辦超過500場預賽，有超過61000人參與賽事一飛高下，只為競逐飛久、飛遠及花式三大項目的冠軍。

韓國選手Seunghoon Lee像是魔術師般展現出迴旋等特殊紙飛機技巧獲得花式項目冠軍，當下更直接在舞台上向女友求婚，獲得全場歡呼。（RED BULL提供）

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