PLG》拚季後賽不忘回饋新竹 攻城獅球星提撥獎金捐1萬劑快篩

新竹攻城獅捐贈快篩。（新竹攻城獅提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕新竹街口攻城獅這季以20勝10敗於例行賽登頂，正式成為聯盟龍頭，預計6月3日下午5點於主場展開隊史首場季後賽。攻城獅在備戰季後賽之餘，不忘為新竹出一份力，球員和教練團將自主提撥獎金，捐贈快篩給新竹縣衛生局及消防局。

攻城獅球團今天表示，在疫情升溫下，攻城獅球星們與教練團自主提撥部分勝場獎金，捐贈新竹縣政府衛生局與消防局總市價200萬的快篩劑共1萬劑，期盼助新竹鄉親平安度過疫情考驗。

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新竹攻城獅捐贈快篩。（新竹攻城獅提供）

今日新竹縣長楊文科、教育局長楊郡慈、衛生局長殷東成、消防局長孫福佑特別蒞臨攻城獅訓練基地接受球團捐贈，楊文科也勉勵攻城獅球員季後賽全力以赴，維持例行賽火燙手感持續披荊斬棘，力拚為新竹拿下首座冠軍。

本季15場攻城獅主場賽事共吸引7萬9838位「獅紫軍」進場力挺，隊長李家瑞也特別向球迷們喊話：「非常感謝所有新竹的死忠球迷，當我們需要你們時，你們總是不吝給予支持與鼓勵。現在當這城市需要支援時，我們全隊都很想幫助這城市，接下來要拚戰季後賽了，也希望新竹鄉親們也可以全力為攻城獅加油。」

攻城獅領隊陳美玲說：「在疫情嚴峻且快篩需求倍增時，攻城獅身為在地職業球隊，我們更該負起企業社會責任全力提供縣府足夠資源，幫助市民能夠穩定撐過疫情。」

新竹縣長楊文科今天到攻城獅訓練基地接受球團捐贈快篩，也鼓勵球員在季後賽爭取佳績。（新竹攻城獅提供）

新竹縣長楊文科今天到攻城獅訓練基地接受球團捐贈快篩，也鼓勵球員在季後賽爭取佳績。（新竹攻城獅提供）

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