體育署》沒打3劑疫苗可進健身房 但需全程戴口罩

體育署放寬規定，即日起沒打3劑疫苗可進健身房，但需全程戴口罩。（資料照）

〔記者梁偉銘／台北報導〕儘管武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情嚴峻，考量我國進入新防疫模式，為兼顧健身產業發展、消費者權益和防疫措施原則，體育署已配合修改「健身房參加者須完成第3劑COVID-19疫苗接種始得進入」的配套措施，放寬規定且即日起生效。

中央流行疫情指揮中心原本宣佈，今年4月22日起，符合接種年齡民眾必須完成第3劑疫苗接種，才能進入健身房。如今經民眾、業者、民意代表等多方建議，體育署蒐整意見後，邀集業者代表召開會議研商，並與中央流行疫情指揮中心討論研議，增列「健身房參加者須完成第3劑COVID-19疫苗接種始得進入」之配套措施。

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體育署設施組組長許馨文解釋，針對「競技及休閒運動場館業因應COVID-19防疫管理指引」修正，即民眾進入健身房提供至少接種3劑疫苗證明，運動時無須佩戴口罩，同時放寬相關規定，「就算尚未完成接種3劑疫苗者，也開放能夠進入健身房，但運動時應全程佩戴口罩，並保持社交安全距離。」

許馨文也強調，健身房業者應訂定管控機制，落實查驗顧客所提供的3劑疫苗施打證明，並確保未完成3劑疫苗施打者，運動時全程佩戴口罩，以保障所有人的健康安全。

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