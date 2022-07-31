小馬聯盟少棒》高雄小將18：0大勝美國地主隊 明若再勝後天爭冠

代表台灣參加美國德州小馬聯盟世界少棒錦標賽的高雄市中正國小，今再以18比0擊敗地主隊美國拉雷多隊。（教育局提供）

〔記者方志賢／高雄報導〕代表台灣參加美國德州小馬聯盟世界少棒錦標賽的高雄市中正國小，29日擊敗中美洲多明尼加強隊奪首勝後，今再以18比0五局提前擊敗地主隊美國拉雷多隊，高雄小將如果明天再獲勝，後天將爭冠亞軍。

首戰7比5擊敗多明尼加隊奪首勝後，高雄小將第二戰對上地主隊美國拉雷多隊，投打與守備表現均佳，尤其小將姜晉堯4次安打，帶動隊友猛烈砲火，順利拿下第二勝。現場今湧入不少僑胞到場加油，包括洛杉磯、鳳凰城、休士頓、奧斯丁、聖安東尼奧、拉雷多的僑胞等，加油聲不斷，也讓高雄小將安打炮火聲不停。

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此役先攻的高雄小將，首局姜晉錫4壞球保送，開啟中正國小得分之門，之後蘇子進安打將姜晉錫送上3壘，因對方投手違規，讓姜晉錫保送本壘，得到第1分；之後高雄小將再靠著對方的失誤，一局上結束，高雄就率先攻下3分。

三局上高雄市兩支安打建功，再下一城4比0領先。四局上高雄再添1分，五局結束，高雄以5比0領先。六局上展開漫長半局，姜晉堯高飛一壘上方高球，因地主隊漏接，再靠隊友的安打火力支援回到本壘，高雄得第6分，接著高雄小將靠著安打及對手守備頻頻失誤，總共13人次跑回本壘得分，其中包括姜晉堯一支清壘的3分打點安打，終場高雄小將以18比0大勝地主拉雷多隊。

領隊中正國小校長吳軒銘說，高雄小將行前受到大家太多的祝福，因此全力以赴，將士用命；也感謝來自全美的台灣僑胞，不遠千里到場為高雄小將們加油，相信高雄小將接下來幾場會打出好成績。

現場湧入不少僑胞到場加油。（教育局提供）

現場今湧入不少僑胞到場加油。（教育局提供）

現場湧入不少僑胞到場加油。（教育局提供）

姜晉堯5次打擊、4次安打，帶動高雄小將得分關鍵。（教育局提供）

代表台灣參加美國德州小馬聯盟世界少棒錦標賽的高雄市中正國小，今再以18比0擊敗地主隊美國拉雷多隊。（教育局提供）

代表台灣參加美國德州小馬聯盟世界少棒錦標賽的高雄市中正國小，今再以18比0擊敗地主隊美國拉雷多隊。（教育局提供）

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