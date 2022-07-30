少棒》高雄小將赴美出戰小馬聯盟 僑胞舉國旗加油聲中奪首勝

高雄棒球小將赴美比賽，不少僑胞舉國旗到場加油。（高雄市教育局提供）

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市中正國小代表台灣參加在美國舉辦的小馬聯盟世界少棒錦標賽，首戰29日對上實力堅強的多明尼加，全場高雄小將全力以赴，從領先到落後再逆轉勝，終場以7比5擊敗多明尼加隊奪得首勝。

以中正國小為主體的代表隊，出發前即承載著許多人的祝福，昨天台灣時間在深夜10點開戰，透過球隊老師在社群媒體上的轉播，許多人在線上觀賽，現場也有僑胞到場舉著中華民國國旗為高雄小將加油打氣。

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這場比賽，高雄小將後攻，在1局下，靠著多明尼加投手的失誤和觸身球上壘，之後的1支安打拿到第1分。3局下姜晉堯二壘打上壘，之後與三壘者演出成功雙盗壘，再拿2分。隨後再因多隊投手違規，三壘跑者再回本壘添得第4分。

多明尼加掛蛋到5局上，靠著中正國小連續多次的守備失誤和安打火力，一口氣得到5分，逆轉局勢。

5局下，中正國小也演出逆轉，一口氣追回3分，以7比5反超前2分。

最後在6局上，多明尼加隊因出現球員人數不足，裁判沒收比賽，全場比賽打了2個多小時，終場高雄小將以7比5獲勝。

領隊中正國小校長吳軒銘説，比賽現場氣溫很高，高雄小將全力以赴比賽，從一開始獲勝到最後被多明尼加逆轉，但是選手並不氣餒，仍然奮力急追，成功在5局下演出逆轉勝，接下來還有幾場硬仗，相信高雄小將們可以打得更好。

現場也懸掛中華民國國旗。（高雄市教育局提供）

僑胞自製T恤為小選手們加油打氣。（高雄市教育局提供）

曾讀鼓山國小的一對小姊妹，現在返回加州，也專程從加州來為高雄小將加油。（高雄市教育局提供）

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