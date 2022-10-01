晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 競技運動 其它

路跑》寶礦力路跑開跑 峮峮為跑者應援並獻上首次領跑

2022/10/01 15:18

寶礦力路跑於10月1日在北市大佳河濱公園盛大開跑，寶礦力水得長官、嘉賓及路跑大使峮峮於起跑點合影留念。（大會提供）

〔記者吳孟儒／台北報導〕寶礦力路跑今天在台北市大佳河濱公園盛大開跑，首度結合實體+線上同步開跑，讓跑友不受時間及空間的限制。今年共有4公里、10公里、21公里三個組別，並特別邀請了應援女神「峮峮」擔任寶礦力路跑大使，現身為8000位跑友加油，並負責領跑4公里組別，與跑友一起熱愛就跑。

今年賽事首次以「實體+線上」同步開跑，打破時間與空間的限制。除了在大佳河濱公園的實體賽事，跑友也可自由選擇路線，使用路跑App紀錄跑步軌跡，在指定的時間內完賽，解決跑友因為各種因素而無法抵達大佳河濱公園參賽的難題，此外，為了讓線上的跑友更具臨場感，這次更準備了個人完賽證明，特別建置了網頁，提供給線上路跑的跑友客製化證書。像實體賽事的補給站，寶礦力水得也特別讓線上的跑友免費到便利超商兌換寶礦力水得，整個城市都可以化身補給站。

本屆賽事維持4公里、10公里及21公里三種組別，不論是路跑新手或是進階跑者都能挑選適合自己的組別參賽，並與專業的Nike Training Club （NTC） 與Nike Run Club （NRC）合作，跑友在賽前可以跟隨NTC教練做暖身操、賽後收操，降低運動傷害的風險，賽程中由NRC 配速團隊帶領跑友穩定配速，陪伴跑友盡情揮灑汗水、安心突破自我挑戰。

應援女神「峮峮」擔任第四屆寶礦力路跑大使，期望號召更多人參加路跑，養成良好的運動習慣。首次接觸路跑的峮峮表示：「剛開始接下任務難免會擔心自己沒有路跑經驗，好在品牌很貼心地替我安排NRC一日訓練營，由信和教練跟pacer語喬帶領受訓，受益良多！」而她在賽場陪伴跑友做暖身操、領跑、出席應援派對、舒緩操等，在賽事過程中與跑友們做最近距離的互動，帶給跑友最有元氣的應援。

峮峮此次負責4公里組別的領跑，第一次領跑體驗，對於寶礦力路跑的賽事規劃，峮峮也給予高度肯定：「除了賽場有許多各式各樣的周邊趣味拍照牆，方便跑友們留下珍貴的合影，跑友們在路跑的過程中還能隨時補充寶礦力水得跟ion water，重點是還提前冰鎮，超級貼心！可以刻上自己名字的獎牌很珍貴，我有得到一塊！NRC的配速團隊也好專業，一大早到的時候，看到超多的NRC pacer也很驚人，真的是最趣味及專業兼具的路跑賽事！」

寶礦力路跑賽事現場設置許多日式風格拍照打卡點，今年更特別設置路跑大使峮峮人形立牌讓參賽民眾拍照留念。（大會提供）

金車集團總經理-李玉鼎（左二）與金車大塚總經理-船木真（右二）和寶礦力路跑大使峮峮（中）、NRC信和教練（左一）及TSC運動顧問公司顧問-李振賢（右一）一起舉行鳴槍儀式。（大會提供）

寶礦力路跑賽事現場設置許多日式風格拍照打卡點，今年更特別設置路跑大使峮峮人形立牌讓參賽民眾拍照留念。（大會提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。