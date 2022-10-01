路跑》寶礦力路跑開跑 峮峮為跑者應援並獻上首次領跑

寶礦力路跑於10月1日在北市大佳河濱公園盛大開跑，寶礦力水得長官、嘉賓及路跑大使峮峮於起跑點合影留念。（大會提供）

〔記者吳孟儒／台北報導〕寶礦力路跑今天在台北市大佳河濱公園盛大開跑，首度結合實體+線上同步開跑，讓跑友不受時間及空間的限制。今年共有4公里、10公里、21公里三個組別，並特別邀請了應援女神「峮峮」擔任寶礦力路跑大使，現身為8000位跑友加油，並負責領跑4公里組別，與跑友一起熱愛就跑。

今年賽事首次以「實體+線上」同步開跑，打破時間與空間的限制。除了在大佳河濱公園的實體賽事，跑友也可自由選擇路線，使用路跑App紀錄跑步軌跡，在指定的時間內完賽，解決跑友因為各種因素而無法抵達大佳河濱公園參賽的難題，此外，為了讓線上的跑友更具臨場感，這次更準備了個人完賽證明，特別建置了網頁，提供給線上路跑的跑友客製化證書。像實體賽事的補給站，寶礦力水得也特別讓線上的跑友免費到便利超商兌換寶礦力水得，整個城市都可以化身補給站。

請繼續往下閱讀...

本屆賽事維持4公里、10公里及21公里三種組別，不論是路跑新手或是進階跑者都能挑選適合自己的組別參賽，並與專業的Nike Training Club （NTC） 與Nike Run Club （NRC）合作，跑友在賽前可以跟隨NTC教練做暖身操、賽後收操，降低運動傷害的風險，賽程中由NRC 配速團隊帶領跑友穩定配速，陪伴跑友盡情揮灑汗水、安心突破自我挑戰。

應援女神「峮峮」擔任第四屆寶礦力路跑大使，期望號召更多人參加路跑，養成良好的運動習慣。首次接觸路跑的峮峮表示：「剛開始接下任務難免會擔心自己沒有路跑經驗，好在品牌很貼心地替我安排NRC一日訓練營，由信和教練跟pacer語喬帶領受訓，受益良多！」而她在賽場陪伴跑友做暖身操、領跑、出席應援派對、舒緩操等，在賽事過程中與跑友們做最近距離的互動，帶給跑友最有元氣的應援。

峮峮此次負責4公里組別的領跑，第一次領跑體驗，對於寶礦力路跑的賽事規劃，峮峮也給予高度肯定：「除了賽場有許多各式各樣的周邊趣味拍照牆，方便跑友們留下珍貴的合影，跑友們在路跑的過程中還能隨時補充寶礦力水得跟ion water，重點是還提前冰鎮，超級貼心！可以刻上自己名字的獎牌很珍貴，我有得到一塊！NRC的配速團隊也好專業，一大早到的時候，看到超多的NRC pacer也很驚人，真的是最趣味及專業兼具的路跑賽事！」

寶礦力路跑賽事現場設置許多日式風格拍照打卡點，今年更特別設置路跑大使峮峮人形立牌讓參賽民眾拍照留念。（大會提供）

金車集團總經理-李玉鼎（左二）與金車大塚總經理-船木真（右二）和寶礦力路跑大使峮峮（中）、NRC信和教練（左一）及TSC運動顧問公司顧問-李振賢（右一）一起舉行鳴槍儀式。（大會提供）

寶礦力路跑賽事現場設置許多日式風格拍照打卡點，今年更特別設置路跑大使峮峮人形立牌讓參賽民眾拍照留念。（大會提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法