晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 其它

世界盃》勇奪隊史第11冠！ 美國大勝中國締4連霸

2022/10/01 18:32

美國大勝中國完成4連霸。（法新社）

〔中央社〕美國隊威爾森（A'ja Wilson）今天在澳洲雪梨舉行的女子世界盃（World Cup）籃球賽決賽獨得19分，率隊以83比61大勝中國，以8戰全勝之姿寫下4連霸並勇奪隊史第11冠。

法新社報導，美國隊在雪梨超級巨蛋（Sydney SuperDome）展現出勢不可擋的衝勁，上半場結束就以43比33領先中國隊，這場比賽湧進1萬5895名球迷，創澳洲女籃賽觀眾人數紀錄。

在半場休息後，美國隊第3節展開激烈攻勢，同時採取積極防守，以68比47進入第4節，而潰敗的中國隊早已反攻無力，終場美國以83比61大勝中國。

美國隊除了威爾森拿下全場最高的19分，普蘭（Kelsey Plum）也進帳17分，羅伊德（Jewell Loyd）則攻得11分 。

美國總是籃球世界盃好手最多且陣容最有深度的球隊，本屆球員名單12人都是美國女子職籃（WNBA）球星，壓倒性地擊敗中國，並將世界盃連勝場次推進至30場。

美國隊在本屆世界盃8戰全勝，平均每場拿下98.8分，只略低於1994年美國隊場均99.1分紀錄，但她們本屆每戰平均勝過對手40.8分，超越2010年美國女籃隊紀錄。

中國男籃傳奇球星姚明本戰到場觀賽，中國女將李月汝也拿下全場最高的19分，仍無法力挽狂瀾，但拿下隊史自1994年來首座獎牌。

除了本戰以外，中國先前在女籃世界盃與美國7度交手每戰皆敗北，平均輸掉22分。

今天季軍戰方面，地主隊澳洲在41歲老將傑克森（Lauren Jackson）全場最高30分、7籃板、1助攻的回春優異表現帶領下，終場以95比65打敗加拿大，在本屆比賽摘下銅牌。

美國隊威爾森。（法新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。