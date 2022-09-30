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世界盃》29連勝！美國女籃痛宰加拿大 連7屆晉冠軍戰

2022/09/30 18:52

美國女籃痛宰加拿大，挺進冠軍戰。（取自FIBA官網）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕澳洲雪梨進行的2022年女籃世界盃，美國衛冕軍施展窒息式防守， 83：43痛宰加拿大，持續改寫隊史29連勝紀錄，同時連續第7屆晉級冠軍戰。

尋求四連后、賽史第11冠的美國娘子軍，證明全球霸權實力，淨贏加國多達40分，締造世界盃史上4強最大勝分差，也超過她們之前保持的淨贏36分；此外，美軍嚴密防線，也逼得加拿大拿到4強賽史最低得分，比起南韓2002年力抗俄羅斯的53分，還要少了整整10分。本屆4強賽前，加拿大從未落後逾6分，此役面對美軍堅壁清野防守，首節就以7：27慘遭震撼教育，全場73投16中，命中率淪落至22%，輸的相當難堪。

美國隊大前鋒絲圖爾特（Breanna Stewart）手感發燙，三分彈5投4中，豪奪17分、8籃板、3助攻和3火鍋；196公分長人隊友威爾森（A'Ja Wilson）也繳出15分、12籃板的雙十演出，「這就是美國籃球美妙之處，我們在一起時間不長，但知道目標就是贏得金牌！我們防守很強大，有時球可能投不進，但防守總是會在，這就是贏得金牌的原因。」

美國女籃痛宰加拿大，挺進冠軍戰。（取自FIBA官網）

　

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