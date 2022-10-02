足球》國小迷你足球賽兩地開踢 台東、台南激戰連連

台南區預賽競爭激烈。（迷你足球協會提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕深耕基層的111年度國民小學迷你足球賽事，本週末於台東、台南兩地開踢，場上小朋友們全心投入激烈對抗，連場邊加油的家長都跟著High翻天，場面相當熱鬧。

在台東縣政府教育處支持下，足球逐漸成為當地主要發展運動種類之一，各層級代表隊在全國性賽事十分活躍，迷你足球正是扎根關鍵，台東縣預賽已連續第3年，在足球發展重點學校台東市豐里國小開踢，此次共有6支幼兒球隊、11支國小球隊報名參與。台東縣足委會主委陳德勝表示，以安全、有趣為核心的迷你足球，推廣族群鎖定幼兒園與國小低年級學童，讓國內足球發展基礎擴及6歲以下孩子，也讓這項全世界風行的主流運動，能以小手拉大手方式更快速在國內流行，這也與台東縣足委會推廣目標一致，「孩子踢球安全、開心最重要。我自己的小朋友都曾在豐里國小踢球，因為這段成長經歷，讓孩子不但擁有健康身體，還鍛鍊堅強心理素質，更能沉著冷靜面對人生挑戰。」

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至於台南賽區今年吸引22隊共襄盛舉，比賽地點在當地鬧區的新光三越百貨，吸引許多消費民眾圍觀，今年最大贏家仍是以東門城為班底的勁旅，包括U6東門城-原茂企業、U8東門城-原茂企業及東門城-愛爾麗等都順利出線。

台東區的戰況連場邊家長都跟著投入加油吶喊。（迷你足球協會提供）

小朋友認真比賽模樣不輸大人。（迷你足球協會提供）

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