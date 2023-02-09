健身教練水漲船高、供不應求 樹德科大開班輔導師生考國際證照

近2年疫情期間，資本額100萬元、10人左右的小型健身中心，如雨後春筍般開張。（樹德科大提供）

〔記者蘇福男／高雄報導〕受疫情影響，國內健身產業持續成長，私人健身教練因供不應求，身價水漲船高，樹德科技大學休閒遊憩與運動管理系今天開辦「ACE-CPT私人教練培訓課程」，19名師生和業界教練共學，期望達陣考取國際證照。

樹德科大休運系主任許龍池指出，國內健身房2018年僅482家，但2018至2021年期間每年皆百分之百成長，儘管2020年受到疫情影響，整體健身產業仍維持穩健成長，尤其近2年疫情期間，資本額100萬元、10人左右的小型健身中心，如雨後春筍般開張，私人教練供不應求。

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許龍池說，想成為健身教練的培訓養成有數以百計的認證選擇，但只有美國運動委員會的ACE-CPT （Certified Personal Trainer）是在台穩定開課，且具有國際公信力認可的私人教練課程。

許龍池表示，目前健身教練每個月平均待遇約有10萬元水準，但人力仍供不應求，業界需才孔急，校方因此開辦培訓課程，每人培訓費用約5萬元，同學如通過考照，校方將補助一半費用。

國內健身產業持續成長，私人健身教練供不應求。（樹德科大提供）

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