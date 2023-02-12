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台中賀歲盃全國足球邀請賽 吸引全國逾2000人參與

2023/02/12 15:31

台中市賀歲盃幼兒足球賽在海線舉行。（運動局提供）

〔記者歐素美／台中報導〕2023年台中賀歲盃全國足球邀請賽，昨、今兩天在清水運4牛埔仔運動公園及梧棲運12中正田徑場熱鬧開踢，來自全國92隊熱情參賽，其中，台中市即有42隊積極響應，參賽人數逾2000人，運動局感謝各界努力活絡基層足球運動發展，也攜手台中市海線足球協會培育基層足球運動人口，帶動在地健康運動風氣。

運動局長李昱叡指出，台中市長盧秀燕上任後積極推動迷你足球，率各縣市之先推動社區足球深耕計畫，迄今已前進台中市29個行政區發展校園足球運動，並持續推動「國民小學迷你足球賽」、「安聯小小世界盃」及「國民小學足球世界盃」等多元化賽事，持續促進幼兒參與，帶動運動風氣。

運動局表示，為延續台中市迷你足球熱潮，台中賀歲盃全國足球邀請賽，今年第2年舉辦，比賽依孩童年齡分為U6、U8、U10、U11及U12等5組，採五人制及八人制足球簡易規則，重視樂趣化參與過程，讓每位小朋友從比賽中盡情享受足球樂趣，台中的「台中武士」、「HIKARI」、「台中FUTURO」、「足夢蜻蜓」等俱樂部球隊，也積極參與，各隊足球小將賣力踢球，展現青春活力。

運動局表示，台中市海線足球協會長期致力於推廣迷你足球運動，包括已舉辦3年的「台中港盃全國少年足球邀請賽」，並支持舉辦「2023台中校園基層足球推廣計畫」，提供基層選手發揮舞台，同時提升台中迷你足球風氣。

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