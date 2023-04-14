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NBA》戈貝爾重返球隊 附加賽殊死戰能否出賽仍有變數

2023/04/14 11:23

戈貝爾已經重返球隊，不過背傷讓他是否能出戰雷霆生死戰成疑。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕灰狼隊例行賽末陣中戈貝爾（Rudy Gobert）和安德森（Kyle Anderson）起爭執，戈貝爾甚至對安德森揮拳而被球團直接「送回家」，並且沒讓他在附加賽對湖人的比賽中上場，而今灰狼將面臨季後賽席位的生死戰，戈貝爾也已經順利回歸，不過背傷可能會成為是否能出場的變數。

在揮拳事件後，戈貝爾首度接受媒體採訪，他目標在主場迎戰雷霆的附加賽生死戰中上場，但由於背傷因素，他不保證可以復出。戈貝爾對媒體說道：「還是會痛，還是無法隨心所欲的移動，但每天都有在進步。」

而對於揮拳事件，戈貝爾表示他已經和安德森互相道歉，兩人已經講開，他坦承背傷影響讓他當下情緒失控，並表示人有時候會和家人、尊敬的人起爭執，「這就是人生，沒有人是完美的，錯誤會發生，然後你會從中成長並往前行。」

本季灰狼組雙塔成效不佳，現需要面臨季後賽席次生死戰，對此戈貝爾說，他們的目標當然是成為西部強權，不過總是會遇到逆境的，這就是人生的一部分。

戈貝爾稍早已經重回球隊訓練，主帥芬屈（Chris Finch）表示他看起來「有些緊張」，不過仍會努力準備好對雷霆的比賽。

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