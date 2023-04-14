晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》恐怖勇士來了？ 威金斯確認季後賽首戰回歸

2023/04/14 08:49

威金斯將在季後賽首戰復出。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕勇士當家前鋒威金斯（Andrew Wiggins）要復出了，在近日一系列的傳聞都指出他會在季後賽回歸後，稍早消息得到證實，確認威金斯將在對國王季後賽首戰上場。

威金斯因為家庭因素，從2月13日開始便沒有出賽，《ESPN》指出，威金斯直到上週才回到球隊，不過也因為太久沒比賽，球隊沒有安排他上場，因此缺席了勇士剩餘所有例行賽，不過勇士在缺少威金斯下仍然守住季後賽席位，最終以第6名晉級，首輪將遇到睽違16年終於進入季後賽的國王。

勇士總教練柯爾（Steve Kerr）在球隊訓練後表示，威金斯看起來狀況很好，已經準備好可以比賽了。而《ESPN》報導也指出，球隊會讓威金斯替補出賽，至於復出首戰會打多久，柯爾表示要和隊醫討論後再決定，也要看他比賽前一天狀況如何。

柯爾解釋說：「一方面威金斯不太會累，他是個很有天賦的運動員，但另一方面，他已經10週沒有比賽，所以也許要比賽時才決定，我們只需要見機行事。」

威金斯除了能穩定得分外，防守也是勇士倚重的項目之一，去年為奪冠的關鍵球員，對此隊上中鋒魯尼（Kevon Looney）就表示，威金斯回歸，對球隊的防守以及籃板會很有幫助。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。