NBA》恐怖勇士來了？ 威金斯確認季後賽首戰回歸

威金斯將在季後賽首戰復出。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕勇士當家前鋒威金斯（Andrew Wiggins）要復出了，在近日一系列的傳聞都指出他會在季後賽回歸後，稍早消息得到證實，確認威金斯將在對國王季後賽首戰上場。

威金斯因為家庭因素，從2月13日開始便沒有出賽，《ESPN》指出，威金斯直到上週才回到球隊，不過也因為太久沒比賽，球隊沒有安排他上場，因此缺席了勇士剩餘所有例行賽，不過勇士在缺少威金斯下仍然守住季後賽席位，最終以第6名晉級，首輪將遇到睽違16年終於進入季後賽的國王。

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勇士總教練柯爾（Steve Kerr）在球隊訓練後表示，威金斯看起來狀況很好，已經準備好可以比賽了。而《ESPN》報導也指出，球隊會讓威金斯替補出賽，至於復出首戰會打多久，柯爾表示要和隊醫討論後再決定，也要看他比賽前一天狀況如何。

柯爾解釋說：「一方面威金斯不太會累，他是個很有天賦的運動員，但另一方面，他已經10週沒有比賽，所以也許要比賽時才決定，我們只需要見機行事。」

威金斯除了能穩定得分外，防守也是勇士倚重的項目之一，去年為奪冠的關鍵球員，對此隊上中鋒魯尼（Kevon Looney）就表示，威金斯回歸，對球隊的防守以及籃板會很有幫助。

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