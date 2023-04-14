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「那年我在現場！」看47年前區運會影片 楊文科憶當年

2023/04/14 11:57

1977年蔣經國出席區運會開幕式與現場民眾揮手致意。（取自中央研究院數位文化中心「典藏台灣」）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣政府今年主辦全國中等學校運動會，4月22到27日一連5天活力登場；距離新竹縣上一次舉辦全國性體育賽事，可追溯至1977年台灣區運動會，睽違47年，縣長楊文科回顧當年的影像紀錄，憶起開幕、競賽至閉幕的盛況，話匣子停不下來，直呼「那年我在現場，人山人海好熱鬧啊！」

新竹縣田徑代表隊長林明秀高舉繞場一周後，登上聖火台引燃。（取自中央研究院數位文化中心「典藏台灣」）

縣府表示，1977年台灣區運動會的影像紀錄，獲中央研究院數位文化中心「典藏台灣」平台保存。影片顯示，當年區運10月21日在新竹縣體育場（今為新竹市立體育場）揭幕，時任行政院長蔣經國在開幕式前到場，向看台上的民眾揮手致意，受到熱烈歡迎。

開幕時，光復中學儀隊和忠信高中鼓樂隊演奏軍樂進場，接著時任新竹縣長、大會籌備主任林保仁，引領居首的台南市代表隊等24支隊伍魚貫入場，通過司令台向主席及來賓致意，地主隊新竹縣代表隊則殿後。接著則是會旗、聖火進場，大會聖火在新竹縣田徑代表隊長林明秀高舉繞場一周後，登上聖火台引燃。

被譽為亞洲鐵人的楊傳廣1977年也在區運會場。（取自中央研究院數位文化中心「典藏台灣」）

被譽為飛躍的羚羊-紀政也在1977年的區運會場。（取自中央研究院數位文化中心「典藏台灣」）

楊文科觀看1977年區運會影片憶當年。（新竹縣政府提供）

楊文科一看見影片，眼光頓時亮了起來，一邊點著頭說道「我記得、我記得，那個時候好熱鬧啊！」當時27歲、在新竹縣政府地政科任職。他說，那天風和日麗，受人敬愛的蔣院長也親臨現場，由縣長林保仁等首長陪同，鄉親歡聲雷動啊！

除了開幕表演，楊文科說「我印象最深的是田徑賽，百米賽跑最激烈了！」新竹縣選手也有參賽獲得佳績。當時鄉親踴躍到場加油，場外也有很多攤販聚集，讓大家觀賽外還可吃美食。

從影片也可看出開幕式有許多學校的儀隊、樂隊以及歌舞演出，還有如今已成絕響的千人排字表演，今昔對照下呈現滿滿「懷舊感」。楊文科說，當年蔣院長開創新竹科學園區，竹科蓬勃發展後成為台灣最重要的經濟支柱。

楊文科表示，本屆全中運開幕表演將會有8歲至87歲的鄉親參與其中，呈現族群融合、山河之美，還會演繹先人製作、出口東方美人茶至英國的打拚故事。睽違47年後新竹縣再辦全國性賽事，這次也是上下一心，希望讓所有參賽選手、教練有賓至如歸的感覺。#

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