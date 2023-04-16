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NBA》尼克險勝騎士季後賽旗開得勝！ 寫下暌違10年首見紀錄

2023/04/16 10:39

布朗森。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕NBA季後賽今日開打，東部第5種子的尼克靠著布朗森（Jalen Brunson）轟下27分，終場以101：97擊敗第4種子騎士，在7戰4勝制的系列賽中旗開得勝。

尼克首節手感火燙，團隊22投10中、命中率45.5%，單節進帳30分取得領先優勢，次節尼克持續站穩領先腳步，明星前鋒藍道（Julius Randle）半場打完攻下16分，幫助球隊取得50：45的領先。

易籃後，尼克輪到布朗森接管戰局，他第三節獨拿12分上演個人秀，率領球隊擴大領先優勢，決勝節騎士在米契爾（Donovan Mitchell）的帶動下一度逆轉戰局，反倒以93：92取得1分領先，但沒有開心多久，尼克靠著哈特（Josh Hart）、布朗森聯手打出7：2攻勢再度要回領先，最終騎士反撲未果吞敗，由尼克收下開門紅。

布朗森得到全隊最高27分，另有2助攻、2抄截，藍道19分、10籃板，哈特挹注17分、10籃板，《StatMuse》指出，這是自2013年以來，尼克首度在季後賽於客場取勝。

騎士3人得分上雙，米契爾38分、5籃板、8助攻，葛蘭德（Darius Garland）17分、4抄截，艾倫（Jarrett Allen）14分、14籃板。

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