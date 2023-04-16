NBA〉西岸人氣雙雄 季後賽開戰

詹皇與灰熊少主莫蘭特過往交手，率隊6勝3負佔上風。（美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕NBA季後賽戰火點燃，西部人氣極旺的勇士、湖人今明陸續登場，面對戰績與排名都居領先的強敵國王、灰熊，柯瑞、詹姆斯這兩名老將能否各自率隊踢館，甚至在首輪演出「下剋上」戲碼？受到各界關注。

老將柯瑞能否率勇士演出「下剋上」戲碼受到各界關注。（法新社）

北加州今內戰 勇士對決國王 門票飆漲

勇士對決國王，堪稱經驗值最懸殊組合，偏偏主場隣近的兩隊，車程僅1個半小時，「北加州內戰」未演先轟動，首役門票瘋狂飆漲，平均售價高達668美元（約2萬台幣），締造聯盟史上非總冠軍戰最貴紀錄。

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據《 ESPN》分析，勇士本季雖然客場一條蟲，與動輒搭機4、5小時的旅程相比，前往沙加緬度或許是最佳選擇，尤其柯瑞、K.湯普森為首的「浪花兄弟」，擁有豐富大賽經驗，加上戰將威金斯及時回歸，足讓過去8季勇奪4冠的灣區大軍增添利多。

反觀暌違16年重返季後賽的國王人馬，當家鋒衛沙波尼斯、福克斯必須延續進攻爆發力，以彌補懸殊的經驗差距，還有可能被放大的防守隱憂，否則一旦遭近況提升的客隊跑轟火力壓制，勢必陷入苦戰，曾在勇士擔任助教6季的總帥布朗坦承，強碰衛冕軍得付出代價，「沒有比經驗更好的老師。你只能盡力做好準備，然後去經歷它並度過難關。」

湖人明踢館灰熊

布魯克斯嗆聲淘汰詹皇

同樣老經驗的湖人，歷經艱困賽季，靠著詹皇、A.戴維斯強拉尾盤躋身季後賽，如今面對年輕氣盛，上季才遭勇士震撼教育的灰熊，同樣話題性十足。

儘管詹皇與灰熊少主莫蘭特過往交手，率隊6勝3負佔上風，近日更逐一分析對方重點球員，顯然胸有成竹，但防守悍將布魯克斯老早嗆聲，要在首輪淘汰湖人一哥，「我不介意系列賽強碰他！」老少對決已彌漫濃濃火藥味。

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