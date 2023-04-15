NBA》年度獎項決選名單 約基奇MVP三連霸得問恩比德、字母哥

約基奇。（美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕NBA公布2022-23賽季的年度獎項最終入圍名單，廣受矚目的最有價值球員（MVP）殊榮，金塊當家中鋒約基奇（Nikola Jokic）衛冕行情高漲，但想締造三連霸，還得在票數擊敗來勢洶洶的七六人強力競爭者恩比德（Joel Embiid），還有已兩度獲獎的公鹿「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）。

話題十足的MVP決選名單，再度由三名非美籍長人包辦。來自塞爾維亞的約基奇，率領金塊穩居西部龍頭，個人也繳出場均24.5分、11.8籃板、9.8助攻的單季準大三元佳績，如果他再度獲獎，不僅繼羅素（Bill Russell）、張伯倫（Wilt Chamberlain）、「大鳥」柏德（Larry Bird）後，成為聯盟史上第4位MVP三連霸，更將是歐洲球員首人。

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非洲喀麥隆出生的恩比德，前兩次入圍都飲恨，本季捲土重來，榮膺首位得分王二連霸的中鋒，倒數第2場季賽還猛灌52分，強烈企圖心展露無遺。至於兩屆MVP亞德托昆波持續展現統治力，「希臘怪物」挾場均31.1分、11.8籃板、5.7助攻的全能數據，助東霸天公鹿拚出全聯盟最佳戰績。

此外，年度防守球員、新人王、最佳進步、第六人、總教練、關鍵球員等獎項決選名單也揭曉 ，其中本季新增的關鍵球員獎，就由心臟特強的國王福克斯（De'Aaron Fox）、熱火巴特勒（Jimmy Butler）、公牛德羅森（DeMar DeRozan）角逐。

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