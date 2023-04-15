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NBA》湯斯聯手歸隊的戈貝爾痛宰雷霆 灰狼闖季後賽將對決金塊

2023/04/15 12:51

灰狼球星湯斯。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕NBA附加賽，灰狼球星湯斯（Karl-Anthony Towns）得到28分，日前和隊友發生爭執的中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）重返先發並拿21分，幫助灰狼以120比95輕取雷霆，闖進季後賽。灰狼將碰上西部龍頭金塊隊。

灰狼在上半場打完取得57比47領先，第三節灰狼持續擴大領先優勢，末節雷霆單節只拿17分，讓灰狼一度取得最多29分的領先，灰狼最後以25分之差收下勝利，以西部第八種子挺進季後賽。

灰狼全隊6人得分上雙，湯斯全場28分、11籃板，賞3次火鍋。戈貝爾貢獻21分、10籃板，愛德華茲（Anthony Edwards）19分10助攻，康利（Mike Conley）14分，亞歷山大沃克（Nickeil Alexander-Walker）12分，安德森（Kyle Anderson）替補出發拿11分。

灰狼球星湯斯（左）聯手戈貝爾（右）痛宰雷霆。（法新社）

此役灰狼在禁區共拿到58分，反觀雷霆在禁區只有30分。灰狼團隊命中率高達51.8％（83投43中），優於雷霆團隊的36％投籃命中率。

雷霆以吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）22分最佳，威廉斯（Jalen Williams）、道特（Luguentz Dort）各拿17分。

灰狼中鋒戈貝爾（右）和先前起初衝突的安德森（左）互相擊掌。（美聯社）

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