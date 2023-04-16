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NBA》雙探花加懷特合砍78分 綠衫軍獵鷹東部季後賽開胡

2023/04/16 07:03

塔圖姆。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕塔圖姆、J.布朗和D.懷特合砍78 分，三名先發主力助塞爾提克在波士頓捍衛主場，最多領先32分，終以112 ：99 大勝老鷹，老字號綠衫軍東部季後賽首輪開胡，也展現快速橫掃的氣勢。

東岸第2種子的塞爾提克，嚴防強攻帶給老鷹客軍沉重無比壓力，J.布朗（Jaylen Brown）包辦 29 分、 12 籃板，塔圖姆（Jayson Tatum）拿到25 分、 11 籃板，除了「雙探花」表現出色， 後衛D.懷特（Derrick White）貢獻24分、5籃板和7助攻。首節綠衫軍取得10分領先，第２節火力全開，徹底撕裂老鷹防線，上半場形成74：44 ，差距擴大至 30分，勝負幾乎提前底定。即使老鷹第4節發動反撲，一度把失血縮小到 12 分，最終氣力放盡，依舊難以回天。

老鷹少主T.楊恩（Trae Young）流於單打獨鬥， 18投5中的命中率還不及 3成，僅獲16 分、 8 助攻，以後衛D.穆雷（Dejounte Murray） 24分表現較佳。7戰4勝制系列賽的第2場，台灣時間 4 月 19 日仍在波士頓舉行。

T.楊恩。（美聯社）

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