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全中運》金曲歌手依拜維吉創作 主題曲《發光》 用力驅動正能量

2023/04/17 15:14

金曲歌手依拜維吉這次替2023全中運創作、高歌主題曲「發光」。（記者黃美珠攝）

〔記者黃美珠／新竹報導〕2023全國中等學校運動會主題曲「發光」今天正式曝光，主辦的新竹縣找來金曲歌手依拜維吉和金曲製作人曹登昌夫妻作詞、作曲，全曲以輕快流暢的節奏、充滿鼓勵性的歌詞，把備戰路上的「一路上飄飄盪盪」，到「不管有沒有人為我們鼓掌，我只為自己發光」的心情道盡，期望能帶給所有選手、與會者乃至國家社會滿滿正能量。

縣府表示，曹登昌、依拜維吉夫妻倆都很喜愛運動賽事，長期觀看棒球、足球等。而她的歌聲甜美卻充滿力量，「發光」從旋律到歌詞都青春洋溢。

依拜維吉說，由於全中運是國、高中生的舞台，青春期的孩子情緒起伏較大，她希望能用充滿能量的詞曲，鼓舞選手在場上好好發揮，因此接到創作委託時就決定用輕快、偏搖滾的曲風來打造這次的主題曲，「發光」從發想到完成僅花1週多一點的時間。

歌詞一出口就是「一上場，你就是唯一主角」、「未來不會只是空談」，她期望透過歌曲告訴選手：贏或輸都沒關係，這是獨屬你的人生光芒。

另1句「逆著風，跑出閃爍的光芒，再大的壓力也不相讓」等，她要寫的是選手備戰、面對競爭的努力，詮釋多少個揮汗如雨、受傷、挫折的日子，只為了場上「發光」的瞬間。

至於最後的「用力揮灑英雄的狂妄，一起為自己發光，青春是我最大的寶藏」則是她送給所有選手的祝福和期許，因為她也是孩子的母親，用母親的愛來創作，透過鼓勵、溫暖的歌詞，帶出青春的衝撞與火花。

縣府表示，「發光」即日起可在2023全中運官方網站（https://112sport.hcc.edu.tw/Module/Home/Index.php

主題曲收聽得到，週六、22日的開幕典禮上也會播放之外，依拜維吉也將應邀參加開幕式、選手之夜為大家而歌。

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