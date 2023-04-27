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出國比賽經費缺口達百萬 中市崇倫國中急募款助手球隊圓夢

2023/04/27 17:02

崇倫國中男子手球隊成軍才4年，戰績優異今年獲遠征德國國際賽資格。（圖：崇倫提供）

〔記者蘇孟娟／台中報導〕崇倫國中男子手球隊成軍僅4年，受部份國小手球隊式微、手球選手變少影響，手球隊甚至不少選手無經驗，國中才開始練球，去年拿到全國第一，今年又拚到前往德國參加國際分齡錦標賽資格，但全隊15人出征，出國經費仍有近百萬元缺口，有學生因家長工作受疫情影響下，收入不穩定，無法負擔出國費用，「出國比賽變遙不可及的夢想」，校方急募款，盼助學生畢業前能圓夢出國比賽為國爭光。

崇倫國中男子手球隊4年前才成立，校方指出，受限部份國小原有手球隊結束，或是球員升上國中放棄打球等因素，國中手球隊球員來源變少，除改向躲避球隊找菁英外，手球隊不少隊員是國中才加入開始接受訓練，雖是新成軍的隊伍，學生仍表現良好，連續兩年在全國賽獲冠軍，十分不易，去年雖有機會出國參賽，但受限疫情未能成行， 今年又獲全國手球比賽亞軍，獲遠赴德國參加國際賽資格，因疫情解封，加上手球隊主力球員今年值國三，去年因疫情未能出國，校方也盼在學生畢業前，能讓學生出國比賽。

不過，校長賴朝榮指出，包括13名學生選手及教練等，共15人遠征德國費用約需160多萬，目前爭取教育局補助中，但仍有近百萬缺口，但若要學生自費成行，對家長也是負擔。

校方指出，其中有球員是球場上的拚命三郎，對教練的要求總能使命必達，表現優秀，因家長受限疫情工作機會減少，收入不穩定，需打零工或身兼數職貼補家用，學生知道家裡的經濟狀況，平常都很節儉，班上有活動須花費均選擇不參加，僅管十分期待能出國比賽，但受限旅費，出國比賽恐成學生「遙不可及的夢想」。

賴朝榮指出，球隊預計7月出發，目前學校積極向企業及民間團體募款，盼能成功爭取到資源支持學生圓夢出國比賽、為國爭光。

崇倫國中男子手球隊成軍才4年，戰績優異今年獲遠征德國國際賽資格，校方急募款助手球隊圓夢。（圖：崇倫提供）

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