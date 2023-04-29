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網球》科技執法普及！ ATP將於2年內全面導入電子線審

2023/04/29 10:18

ATP宣布2025年前所有巡迴賽都將以電子線審判定擊球是否出界，因此選手向裁判爭論的情況將不復見。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕始於2017年新生代總決賽（Next Gen ATP Finals）、並於疫情期間擴大使用的「電子線審」判決系統（ELC Live）確定將成主流！ATP（職業男網總會）昨日宣布，該協會轄下的各級賽事將於2025年前全面以ELC Live系統判斷擊球是否出界。因此未來在ATP巡迴賽的場中將不再看到線審蹤影，場上唯一的真人裁判僅剩主審一人。

現行ELC Live系統自2017年新生代總決賽首度出現於男子網壇以來，大多用於不能檢視球印的硬地及草地賽場，但ATP的新政策預計連同紅土賽季都引進ELC Live系統。

而不受ATP管轄的澳網、美網等硬地大滿貫賽事，則從2020年武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情爆發時開始以ELC Live取代線審。不過下月底開打的法網，則因紅土出現爭議判決時可檢視球印之故，依舊仰賴人力擔任線審執法。

談到科技輔助判決所帶來的改變，ATP主席高登齊（Andrea Gaudenzi）透過新聞稿表示：「這對網球運動是項重要里程碑，我們是經深思熟慮才做出這個決定。傳統線審在過去這段時間扮演舉足輕重的角色，不過我們（指ATP）有責任引進新科技，畢竟網球值得最精準的判決。很高興我們能於2025年全面實現這點。」

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