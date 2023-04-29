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網球》茲維列夫挺過逾3小時大戰馬德里開胡 生涯第350勝到手

2023/04/29 09:14

德國名將茲維列夫於馬德里大師賽次輪費時3小時25分鐘才勝出。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕德國名將茲維列夫（Alexander Zverev），昨日與馬德里大師賽64強與地主選手巴埃納（Roberto Carballes Baena）上演一場逾3小時大戰，他在先失一盤，並於次盤先被破發的情況下展開反攻，最終以6：7（6：8）、7：5、6：0勝出，茲維列夫也因此收穫職業生涯第350場勝利。

去年一路挺進馬德里大師賽決賽的茲維列夫，本屆賽會首戰就面臨巨大考驗，他與巴埃納於首盤互保發球局、一路纏鬥至搶七決勝局。雙方在搶七時仍僵持不下，兩人不曾有超過2分的領先優勢，且茲維列夫一度握有一個盤末點。

不過巴埃納隨即連奪3分搶下首盤，隨後於次盤局數3：3之際率先突破茲維列夫的發球局，也是雙方本場比賽首度破發。然而後者在下一局立刻回破，加上6：5領先時再度破發成功，一舉將盤數扳平。


最終茲維列夫乘勝追擊，決勝盤一鼓作氣連拿6局帶走勝利。歷經3小時25分鐘才獲勝的他於賽後受訪時表示：「這對我而言是場相當重要的比賽，特別是我今年輸掉不少3盤大戰。」

此外，由於茲維列夫2018年及2021年曾在此封王，去年也打進決賽才落敗。因此他也不忘強調，馬德里一直都是他最喜愛的賽事，因此希望自己今年也能有所表現，持續在這場千分大賽締造佳績。

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