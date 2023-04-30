中職Live》林智勝達成生涯1800安！ 桃猿1：1味全

第四局
4上，
第三局
3下，味全打線三上三下。
3上，成晉二壘滾地出局，楊晉豪一壘滾地出局，朱育賢中外野安打，廖健富左外野飛球出局。
第二局（猿1：1龍）
2下，李凱威、林智勝、吉力吉撈．鞏冠接連敲安，味全追成1：1平手，張政禹中外野飛球出局、二壘跑者林智勝想搶佔三壘被觸殺出局，林孝程游擊飛球出局。
請繼續往下閱讀...
2上，廖健富、邱丹接力敲安，張閔勛敲二壘滾地球形成雙殺，桃猿2出局三壘有人，梁家榮中外野安打，桃猿1：0先馳得點，林承飛跟進敲安，陳晨威左外野飛球出局。
第一局
1下，林孝程投手前滾地出局，拿莫．伊漾右外野二壘安打，郭天信三振，劉基鴻保送，陳品捷三壘界外飛球出局。
1上，陳晨威三振，成晉中外野安打，楊晉豪打擊時、跑者盜壘失敗出局，楊晉豪敲中外野安打，朱育賢打擊時、一壘跑者盜上二壘，朱育賢三振。
樂天桃猿先發投手：
1 陳晨威 CF
2 成晉 RF
3 楊晉豪 2B
4 朱育賢 1B
5 廖健富 DH
6 邱丹 LF
7 張閔勛 C
8 梁家榮 3B
9 林承飛 SS
先發投手：黃子鵬
味全龍先發投手：
1 林孝程 LF
2 拿莫．伊漾 1B
3 郭天信 CF
4 劉基鴻 3B
5 陳品捷 RF
6 李凱威 2B
7 林智勝 DH
8 吉力吉撈．鞏冠 C
9 張政禹 SS
先發投手：郭郁政