中職Live》林智勝達成生涯1800安！ 桃猿1：1味全

第四局

4上，

第三局

3下，味全打線三上三下。

3上，成晉二壘滾地出局，楊晉豪一壘滾地出局，朱育賢中外野安打，廖健富左外野飛球出局。

第二局（猿1：1龍）

2下，李凱威、林智勝、吉力吉撈．鞏冠接連敲安，味全追成1：1平手，張政禹中外野飛球出局、二壘跑者林智勝想搶佔三壘被觸殺出局，林孝程游擊飛球出局。

請繼續往下閱讀...

2上，廖健富、邱丹接力敲安，張閔勛敲二壘滾地球形成雙殺，桃猿2出局三壘有人，梁家榮中外野安打，桃猿1：0先馳得點，林承飛跟進敲安，陳晨威左外野飛球出局。

第一局

1下，林孝程投手前滾地出局，拿莫．伊漾右外野二壘安打，郭天信三振，劉基鴻保送，陳品捷三壘界外飛球出局。

1上，陳晨威三振，成晉中外野安打，楊晉豪打擊時、跑者盜壘失敗出局，楊晉豪敲中外野安打，朱育賢打擊時、一壘跑者盜上二壘，朱育賢三振。

樂天桃猿先發投手：

1 陳晨威 CF

2 成晉 RF

3 楊晉豪 2B

4 朱育賢 1B

5 廖健富 DH

6 邱丹 LF

7 張閔勛 C

8 梁家榮 3B

9 林承飛 SS

先發投手：黃子鵬

味全龍先發投手：

1 林孝程 LF

2 拿莫．伊漾 1B

3 郭天信 CF

4 劉基鴻 3B

5 陳品捷 RF

6 李凱威 2B

7 林智勝 DH

8 吉力吉撈．鞏冠 C

9 張政禹 SS

先發投手：郭郁政

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法