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竹市市長盃跆拳道 創歷年最多選手同台較勁

2023/04/30 15:46

新竹市長盃跆拳道錦標賽，市長高虹安（左）到場為選手們加油。（市府提供）

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹市市長盃跆拳道錦標賽今在中華大學活動中心舉行，報名人數共計668名，創下歷年最多報名人數。市長高虹安鼓勵各選手都能在比賽中激發潛能、超越自我。

「習武先習德，是教育方面最重要的意義」跆拳道委員會麥曜晉主委表示，大家以武會友，是一次可貴的經驗，因此不管成績如何，委員會皆會贈送一面獎牌，鼓勵大家再接再勵。

教育處長童鳳嬌表示，本屆市長盃參加選手年齡層相當廣泛，也是竹市競技運動項目中，參與年齡及參賽單位最為廣泛，最小選手從年僅4歲到成人組，共有32個國、中小學派隊參賽，近兩年少年組選手更是參賽踴躍。本次比賽包含少年組的新竹市代表隊選拔，攸關能否代表新竹市出戰全國少年盃跆拳道錦標賽，為竹市爭取榮耀。

「覺得跆拳道很帥！」參賽選手陳同學表示，以前比賽曾經拿過金牌，但隨著級數升級，難度也增加，大家體能也都越來越好，成績不到前三名，期許自己在對打的部分能夠持續加油，再創佳績！

教育處表示，市府與新竹市體育會合作推展全民運動及競技運動發展，年度投注約900萬元的經費，將持續向下紮根，從幼兒教育延伸至學校教育，甚至成人訓練，且跆拳道比賽重視武德及禮儀，除了培育選手強身健體外，更能培養勝不驕、敗不餒的良好品德。

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