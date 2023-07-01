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WTT挑戰賽》激戰4局遭18歲中國新星逆轉 莊智淵無緣晉級4強

2023/07/01 17:44

莊智淵在男單8強戰遭18歲的林詩棟逆轉。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕42歲的「桌球教父」莊智淵今天在WTT札格瑞布挑戰賽男單8強戰以1:3不敵18歲的中國新生代好手林詩棟，連兩站在8強止步。

林詩棟今年在約旦安曼挑戰賽擊敗前世界球王德國名將奧恰洛夫，勇奪冠軍；果阿球星挑戰賽也一路殺進決賽才敗給梁靖崑獲得亞軍，世界排名從年初的46名躍升至16名。

面對首度交手的林詩棟，抱著向後輩學習心態的莊智淵，表現也不含糊，首局在9:4領先下，雖一度被追到9:8，但仍沉著應戰，以11:9先馳得點。

第二局起，林詩棟提高擊球的速度和質量，讓莊智淵有些不適應，以11:5、7:11連丟兩局。

關鍵的第四局，莊智淵在開局2:6落後下展現韌性，以一波4:1攻勢追到6:7，也逼得林詩棟叫出暫停，隨後小莊在8:10絕境下，連續化解4個賽末點，包括一次幸運的擦邊球，反倒以13:12反超。

不過，年輕的林詩棟也發揮纏鬥的功力，同樣連續救回4個局點，再以17:16超前，最後以一記正手發球搶攻拿下賽末點，也讓莊智淵的反撲功虧一簣。

林詩棟四強賽將對決世界球王樊振東，樊振東在8強戰以3:1解決世界排名32的德國好手杜達。

18歲的林詩棟將和世界球王樊振東爭奪男單決賽門票。（取自WTT官網）

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