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企業橄欖球聯賽》 跨季10連勝！聽障好手率台北元坤挫台南楷爾

2023/07/01 21:41

聽障生呂銘燁（右）兩度達陣。（台北元坤提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕第２屆企業橄欖球聯賽移師高雄世運主場館，聽障好手呂銘燁、前任隊長謝秉益聯手發威，率台北元坤衛冕軍47：5擊敗身材壯碩的台南楷爾，開季2連勝、跨季10連勝，氣勢如日中天。

天公作美，儘管賽前當地下起大雨，幸好開打後雨勢變小，去年奪冠的台北元坤強勢出擊，開賽由呂銘燁靈活身手突破重圍率先達陣，謝秉益也在隊友抄截後反擊，助隊上半場26：０大幅領先。下半場台北元坤乘勝追擊，持續擴大優勢，最終全隊第7達陣由呂銘燁完成，延續不敗紀錄。「感謝教練與隊友們平時指導，讓我很快地融入球隊，第1場先發就能替球隊完成第1次達陣，很開心。」就讀北市大2年級的呂銘燁，從４歲起聽力受損，只能靠著助聽器，說話不太流利，從台南長榮高中畢業後北上就讀，為延續橄欖球生涯，平時練球都用手勢、唇語、畫圖卡、戰術數字等方式和隊友溝通 ，「場上變化很快，所以我唯一的任務，就是拿到球拚命往前衝。」

去年元坤隊長謝秉益同樣表現出色，全場3助攻、1達陣，進攻時路線與節奏變化多端，更讓對手難以防守，「我現在打球已經轉型，盡量串聯全隊，用最省力的方式達到最大效果。」自從7年前遠赴紐西蘭取經，謝秉益就知道比賽必須靠團隊才能獲勝，轉而成為攻擊發動機，尋求製造機會給隊友，「我對於防守的解讀能力還不錯，所以衝刺時容易主動變向，對方得用更多人包夾，這樣我的隊友就會有空檔。」

上屆隊長謝秉益（持球者）帶動球隊進攻，率台北元坤擊敗台南楷爾。（台北元坤提供）

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