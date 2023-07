NBA》果然是天才！馬刺狀元溫班亞瑪開虐 猛砍27分12籃板（影音）

溫班亞瑪。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕馬刺狀元溫班亞瑪(Victor Wembanyama)今日迎來夏季聯賽第二戰,猛砍27分、12籃板、3阻攻,表現相當亮眼。

現年19歲的溫班亞瑪天賦爆表,身高裸足為7呎3.5吋(約222.3公分)是備受外界矚目的天才大物,也被譽為自詹姆斯(LeBron James)後最受期待的新秀,不過前天溫班亞瑪夏季聯賽首秀,全場13投僅2中、命中率15.4%手感冰冷。

今天馬刺對戰拓荒者,溫班亞瑪揮別低潮,出賽26分57秒,全場14投9中、命中率64.3%,包括投進2顆三分彈,加上罰球線上12罰7中,攻下27分、12籃板、3阻攻、1抄截全能表現,向眾人展示他的天賦。

不過即便溫班亞瑪個人數據亮眼,但馬刺首節慢熱僅進帳9分,種下敗因,雖然決勝節急起直追,最後仍功虧一簣,終場以80:85敗給拓荒者。

