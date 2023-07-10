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NBA》果然是天才！馬刺狀元溫班亞瑪開虐 猛砍27分12籃板（影音）

2023/07/10 10:52

溫班亞瑪。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕馬刺狀元溫班亞瑪（Victor Wembanyama）今日迎來夏季聯賽第二戰，猛砍27分、12籃板、3阻攻，表現相當亮眼。

現年19歲的溫班亞瑪天賦爆表，身高裸足為7呎3.5吋（約222.3公分）是備受外界矚目的天才大物，也被譽為自詹姆斯（LeBron James）後最受期待的新秀，不過前天溫班亞瑪夏季聯賽首秀，全場13投僅2中、命中率15.4%手感冰冷。

今天馬刺對戰拓荒者，溫班亞瑪揮別低潮，出賽26分57秒，全場14投9中、命中率64.3%，包括投進2顆三分彈，加上罰球線上12罰7中，攻下27分、12籃板、3阻攻、1抄截全能表現，向眾人展示他的天賦。

不過即便溫班亞瑪個人數據亮眼，但馬刺首節慢熱僅進帳9分，種下敗因，雖然決勝節急起直追，最後仍功虧一簣，終場以80：85敗給拓荒者。

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