NBA》從東部第5跌到附加賽一輪遊！ 范維利特認暴龍存「茶壺風暴」

范維利特坦承，暴龍本季內部存在許多動盪。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕休賽季火箭開著運鈔車以3年1.3億美元頂薪約簽下范維利特（Fred VanVleet），近日談及本季在暴龍的種種不如意，他先是坦承球隊內部存在「很多動盪」，其中包括對年輕球員的不滿，但他也強調，事實並不像外界傳言的那麼誇張。

暴龍近年圍繞著西亞卡姆（Pascal Siakam）、阿努諾比（OG Anunoby）、巴恩斯（Scottie Barnes）等一票側翼海建隊，去年取得東部第5，不料本季戰績不上不下，休息室也屢傳休息室問題氣氛不佳，外界甚至普遍預測球隊季中將成為賣家，但暴龍仍決定保留原班陣容續拚，只是附加賽首戰即遭公牛淘汰。

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而季末，暴龍陸續傳出人事異動，先是與冠軍教頭納斯（Nick Nurse）分道揚鑣，就連奪冠功臣范維利特也相繼離去，且有眼尖球迷發現，范維利特一傳出與火箭簽約的消息，巴恩斯立即取消他的IG追蹤。

近日范維利特於節目中親口證實，透露自己和西亞卡姆確實對年輕球員感到失望，並指出戰績下滑是球隊發生動盪的根源，但同時他也進一步表示，「謠言有點誇大，NBA就是這樣，贏球時大家都愛你，輸球時全隊上下都出現問題，上個賽季我們不適合彼此，不過也找不到解決問題的辦法」。

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