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NBA》又被追問內訌事件！ 波爾「巧妙避答」：我現在在華盛頓

2023/07/09 22:20

波爾巧妙避答與D.格林的衝突事件。（翻攝自巫師臉書）

〔體育中心／綜合報導〕新球季轉戰巫師的波爾（Jordan Poole），不僅更換背號，還留起落腮鬍，似乎想藉由新氣象來揮別過去的風風雨雨，不過他仍不免俗地被追問，當初遭老將D.格林（Draymond Green）揮拳後所帶來的影響到底有多大？只是他仍一如既往避答，並強調「我們現在在華盛頓」，企圖將焦點拉回未來展望上。

本季季初，D.格林在一次訓練中與波爾發生爭執，一言不合的他朝波爾拳腳相向，事發影片流出後立即引發軒然大波，雖然D.格林立刻道歉，不過兩人矛盾並未因此解開，就連D.格林也坦承，由於這起事件，使他喪失休息室的領導話語權，休賽季球隊也選擇將鬱鬱寡歡的波爾，送往巫師換來保羅（Chris Paul）。

而儘管波爾遠離傷心地，近日他接受媒體採訪時，仍被記者問到「那一拳所帶來的影響」，但波爾和往常一樣沒有正面回覆，僅表示「我現在在華盛頓為巫師打球，將和庫茲馬（Kyle Kuzma）聯手，我們是很棒的雙人組，幫助這支新組成的球隊，領導這一群人，這是我們準備迎接的挑戰」。

波爾2022-23賽季可以繳出生涯新高的20.4分，不過季後賽低迷的狀態，讓他遭指為衛冕軍輸球的最大戰犯，加上他曾傳出疑似不滿上場時間的謠言，如今來到百廢待舉的巫師，外界普遍看好他能重拾信心，盡情揮灑自己的飆分能力。

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