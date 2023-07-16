國際手球分齡賽 潭子國中女子手球隊勇奪15歲及17歲組雙料殿軍

潭子國中女子手球隊代表我國參加在歐洲斯洛維尼亞舉行的「 國際手球分齡賽」，勇奪U15歲及U17歲組雙「殿軍」，為國為校爭光！ （潭子國中提供）

〔記者歐素美／台中報導〕台中市潭子國中女子手球隊，榮獲中華奧會100週年全國手球錦標賽女子15歲組冠軍，日前代表我國遠征歐洲斯洛維尼亞參加「 國際手球分齡賽」，並越級挑戰15歲及17歲兩組賽事，結果勇奪U15歲及U17歲組雙「殿軍」，為國為校爭光！

潭子國中女子手球隊遠征斯洛維尼亞「 國際手球分齡賽」，這項比共有來自各國50多個隊伍參加，長達5天的密集比賽，面對歐洲人體格優勢，中華小將仍然奮戰不懈，勇奪U15歲及U17歲組雙「殿軍」，為國為校爭光，並於昨天返國。

請繼續往下閱讀...

潭子國中校長蔡玉玲表示，今年學校勇奪中華奧會100週年全國手球錦標賽女子15歲組冠軍，代表台灣前進歐洲，參加斯洛維尼亞國際手球分齡賽，過程中一度因為經費不足無法成行，經其努力奔走募款，透過熱心人士伸出援手，才讓選手能出國一圓為國爭光的夢想。

教練劉昌駿表示，球隊每天頂烈日揮汗練習，不怕辛苦，就是希望為國爭光。在比賽過程中，面對外國隊伍選手人高馬大，加上密集的比賽，選手體力快速消耗，疲憊感跟因碰撞受傷的疼痛，選手臉上已分不清是淚水還是汗水，尤其在17歲組比賽時，潭子國中在四強準決賽跟地主國打成平手，最後10秒被判犯規，在射門PK賽中以1分之差，4:5跟冠軍擦身而過，全隊都流下難過的眼淚。

蔡玉玲說，潭子國中女子手球隊首次遠渡重洋到歐洲參賽，就能獲得U17歲及U15歲女子組雙「殿軍」，對於基層手球選手的培育絕對是一大激勵，選手回國後也將立即投入訓練，準備全國比賽，繼續爭取明年再戰歐洲手球盃賽的資格，誓言把金盃帶回台灣。

潭子國中女子手球隊代表我國參加在歐洲斯洛維尼亞舉行的「 國際手球分齡賽」，勇奪U15歲及U17歲組雙「殿軍」，為國為校爭光！ （潭子國中提供）

潭子國中女子手球隊在「 國際手球分齡賽」中勇奪U15歲及U17歲組雙「殿軍」，為國爭光，15日返抵國門，立委楊瓊瓔特別前往接機，為選手加油打氣。 （潭子國中提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法